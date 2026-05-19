De jugar en la Segunda División de Bulgaria a brillar y ser convocado por Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Igor Thiago es un claro ejemplo de superación dentro de la historia moderna del futbol. El delantero brasileño se formó en la cantera del Cruzeiro, equipo de su país natal. Su debut como profesional llegó en el año 2020 cuando tenía apenas 18 años de edad. Sin embargo, sus dos primeros años en la institución de Belo Horizonte no fueron los mejores debido a los pocos minutos que le otorgaban.

El salto a Europa: Resurgir desde la Segunda División de Bulgaria

En 2022, el atacante comenzó siendo titular, pero una oferta del Ludogorets de Bulgaria terminó con su camino dentro del futbol brasileño. Los europeos pagaron poco más de 1,3 millones de euros por la totalidad de su ficha y en marzo fue anunciado como su nuevo fichaje. Jugó en Segunda División durante sus inicios y no fue hasta la temporada 2022-23 que Igor Thiago se destacaría como uno de los mejores futbolistas de la Primera División.

Igor Thiago en Ludogorets

Campeón en Bélgica bajo la mirada de Efraín Juárez

Completó la temporada con 20 goles y 11 asistencias en 53 partidos jugados, ganando prácticamente todos los torneos del futbol búlgaro: Supercopa de Bulgaria, Copa de Bulgaria y Liga Bulgaria A PFG. Su increíble saldo goleador lo llevó a ser fichado por el Club Brujas de Bélgica para afrontar la campaña 2023-24, equipo que tenía al mexicano Efraín Juárez como asistente técnico.

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Allí fue campeón de la Primera División de Bélgica siendo figura, además de ser uno de los jugadores más destacados en la UEFA Conference League, torneo donde alcanzaron las Semifinales. Ya para la siguiente temporada, Brentford de la Premier League se interesó en su fichaje, siendo una total apuesta para los ingleses.

Igor Thiago en Brujas

El calvario de las lesiones en su llegada a la Premier League

Igor Thiago fichó por Brentford para afrontar la temporada 2024-25, donde los ingleses desembolsaron alrededor de 33 millones de euros por la totalidad de su carta. Sin embargo, su primera temporada en la Premier no fue fácil: gran parte del curso se lo perdió por lesión, por lo que tuvo una participación muy limitada en el futbol inglés debido a su proceso de recuperación.

La revancha en Brentford: A la caza de Erling Haaland

La revancha para el brasileño llegaría en la temporada 2025-26, donde finalmente, pudo asentarse como el delantero centro titular del equipo. Igor jugó con regularidad toda la campaña y, en estos momentos, acumula 39 partidos jugados con el Brentford, dejando un saldo de 25 goles y 1 asistencia. Actualmente, es el segundo máximo artillero de la Premier League con 22 anotaciones, solo por detrás del noruego Erling Haaland con 26.

Igor Thiago en Brentford

De la oscuridad al sueño: Convocado por Ancelotti para el Mundial 2026

Su increíble nivel y eficacia de cara al arco rival lo llevaron a estar presente en la lista definitiva que brindó el entrenador Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Igor Thiago será uno de los delanteros de la Verdeamarela junto con Endrick, un sueño que parecía imposible en 2022 cuando aún jugaba en la Segunda División de Bulgaria.