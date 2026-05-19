Deja al Memo Ochoa como un niño: este el portero de mayor edad que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guillermo Ochoa jugará su sexta Copa Mundial de la FIFA con 40 años de edad y, a pesar de su experiencia, no será el guardameta más longevo del torneo. Este título se lo adueña, de momento, Craig Gordon, arquero que fue seleccionado por el entrenador Steve Clarke para disputar la Copa del Mundo con la Selección de Escocia.

A pesar de haber sufrido una noticia desalentadora al perder la liga local a manos de Celtic en la última fecha, Gordon pudo recuperar la sonrisa al saber que será uno de los porteros de Escocia durante el Mundial tras conformar la lista definitiva de 26 jugadores. Con 43 años de edad, el jugador del Hearts fue una de las sorpresas de la convocatoria y jugará su primer torneo mundialista en sus 24 años de carrera.

Craig Gordon, portero de Escocia|Getty Images

¿Quién es Craig Gordon, el arquero más longevo del Mundial 2026?

Si bien es cierto que todavía no se conocen todas las listas, todo parece indicar que Craig Gordon será el portero más longevo del torneo. Jugó gran parte de su carrera en el Hearts, donde incluso realizó su formación juvenil, pero también defendió las camisetas de Cowdenbeath FC y el propio Celtic en su país. Además, fue portero del Sunderland de Inglaterra entre los años 2007 y 2012.

Hoy en día es suplente en el Hearts, pero Clarke decidió convocarlo para disputar la Copa del Mundo ya que fue clave en la selección escocesa para lograr la tan esperada clasificación a la cita mundialista tras haber finalizado como primero en el Grupo C de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 con 13 unidades, superando a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia, sus otros rivales dentro del grupo.

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Craig Gordon ya está haciendo historia, pues se convertirá en el segundo futbolista más longevo en la historia de los Mundiales con su participación en 2026. Cabe destacar que el récord está en posesión de Essam El Hadary, portero que acudió al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Egipto con 45 años.

Los 5 jugadores más longevos en haber jugado un Mundial

Essam El Hadary (Egipto): 45 años 5 meses 10 días Craig Gordon (Escocia): 43 años 5 meses 16 días Faryd Mondragón (Colombia): 43 años 3 días Roger Milla (Camerún): 42 años 1 mes 8 días Pat Jennings (Irlanda del Norte): 41 años

La convocatoria de Escocia hacia la Copa del Mundo 2026