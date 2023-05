Ancelotti explota contra LaLiga por racismo contra Vinicius

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, le mandó un mensaje a LaLiga por los gritos racistas que le hicieron al delantero Vinicius Junior, la afición del Valencia en el Estadio de Mestalla.

Fue al concluir el partido que Ancelotti habló para los micrófonos pero sin ánimos de hablar de futbol, pero sí con ganas de poder expresar su opinión con lo que había sucedido en el segundo tiempo del encuentro.

Ancelotti defiende a Vinicius

“No quiero hablar de futbol, quiero hablar de lo que ha pasado aquí, creo que es más importante.que una derrota”.

El técnico italiano inició pidiendo que hablaran de lo que sucedió en las gradas, pues consideraba que era el tema más relevante de la noche. Continuó diciendo que es muy grave los gritos que hubo contra Vinicius y el hecho de que le haya pasado por la cabeza cambiar al jugador por los insultos, refleja que hay algo malo en LaLiga.

“Lo que ha pasado hoy no debe de pasar, esto es bastante evidente. Cuando un estadio le grita mono a un jugador y que un entrenador piense el cambiar al jugador por esto, hay algo malo en esta liga”.

Ancelotti agregó que Vinicius no quería seguir jugando el partido pero el entrenador le explicó que no era el culpable y que el delantero era la víctima.

“Él (Vinicius) no quería continuar y le he dicho que no me parece justo que tú tengas que parar el partido porque no es tu culpa, tú no eres el culpable, tú eres la víctima y él ha seguido jugando. Además de esto le sacan una tarjeta roja sin sentido porque esto no es una agresión.”

El entrenador detalló que es un problema que debe atender LaLiga y en su opinión el partido tuvo que haber parado porque, en sus palabras, no era solo una persona la que gritaba sino que era todo un estadio.

“Entonces, dicho esto, tenemos un problema, no yo no lo tengo, porque para mí, Vinicius es el jugador más importante del mundo, el más fuerte del mundo. LaLiga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tiene que parar el partido, no puede pasar. Porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios, aquí es un estadio que insulta a un jugador por racismo. El partido tiene que parar y diría lo mismo si ganaramos 3-0”.

