Levante lo soñó, Barcelona lo negó y así terminó el partido

Barcelona protagonizó una remontada épica en el Estadio Ciudad de Valencia al vencer 3-2 al Levante en la Jornada 2 de LaLiga española 2025. Los dirigidos por Hansi Flick se fueron al descanso con un marcador adverso de 0-2, pero en el segundo tiempo desplegaron su mejor versión para llevarse los tres puntos y mantenerse en la cima de la tabla.

Primer tiempo de pesadilla para el Barcelona

El primer tiempo fue una pesadilla para los culés. Levante sorprendió desde el minuto 15 con gol de Iván Romero, quien aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador. Justo antes del descanso, José Luis Morales convirtió un penal al 45’ para poner el 2-0 y encender la ilusión de los granotas, que soñaban con dar el batacazo ante el vigente campeón.

Pero el segundo tiempo fue otra historia. Barcelona salió con intensidad y Pedri recortó distancias al minuto 49 con un disparo cruzado que venció al arquero local. Apenas tres minutos después, Ferran Torres igualó el marcador con una definición precisa tras una gran jugada colectiva.

El golpe definitivo llegó al minuto 90, cuando Unai Elgezabal apareció en el área para empujar el balón tras un tiro de esquina y decretar el 3-2 definitivo. La remontada fue celebrada con euforia por los jugadores blaugranas, que demostraron carácter y profundidad en su plantilla.

Con esta victoria, el Barcelona suma seis puntos en dos jornadas, luego de haber goleado 3-0 al Mallorca en su debut. El equipo catalán se perfila como uno de los favoritos al título, con un plantel joven pero lleno de talento, donde Lamine Yamal, Pedri y Ferran Torres han comenzado la temporada en gran forma.

Levante, por su parte, acumula dos derrotas consecutivas y deberá ajustar su defensa si quiere evitar complicaciones en la lucha por la permanencia. A pesar del buen primer tiempo, el equipo se desmoronó ante la presión culé y no logró sostener el resultado.

¿Cuál es el próximo partido del Barcelona en LaLiga?

La próxima jornada, Barcelona recibirá al Girona en su casa, mientras que Levante visitará al Real Betis en busca de sus primeros puntos. LaLiga apenas comienza, pero el campeón ya dejó claro que no está dispuesto a ceder terreno.

