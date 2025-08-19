¡Exorbitante! El millonario regalo que le hizo el Real Madrid a una de sus jóvenes promesas

Franco Mastantuono , la joven joya argentina que recientemente fichó por el Real Madrid, no solo ha comenzado a escribir su historia en el club más laureado del mundo, sino que también lo hace con estilo. Como parte del acuerdo institucional entre el club merengue y la marca alemana BMW, el mediocampista recibió un espectacular BMW Serie 4 Gran Coupé, un vehículo que ya ha captado la atención en Valdebebas y en redes sociales.

¿Cuánto vale el auto que le regalaron a Mastantuono?

El auto, que Mastantuono ha sido visto conduciendo en su llegada a los entrenamientos, está valuado en aproximadamente 57,000 euros (1,250,377 pesos mexicanos). Se trata de una versión equipada con el acabado M Sport Pro, lo que le otorga un diseño más agresivo, suspensión deportiva, llantas multirradio de 18 pulgadas, pinzas de freno en color rojo y un sistema de sonido HiFi de alta gama. Todo esto, combinado con una doble pantalla curva digital de hasta 14 pulgadas, convierte al vehículo en una mezcla perfecta de tecnología, confort y deportividad.

Este modelo no solo destaca por su estética coupé, sino también por su rendimiento. Aunque no se ha confirmado la motorización exacta del auto de Mastantuono, se especula que podría tratarse de la versión 420i M Sport Pro con motor de 184 caballos de fuerza, o incluso la 430i xDrive M Sport Pro, con 245 CV y tracción integral. Ambas opciones ofrecen una experiencia de conducción dinámica, ideal para un joven futbolista que empieza a vivir el sueño europeo.

¿Por qué el real Madrid le regaló un BMW a Mastantuono?

El regalo forma parte del convenio entre Real Madrid y BMW, que desde 2022 reemplazó a Audi como socio automotor del club. Todos los jugadores del primer equipo, tanto masculino como femenino, así como los del equipo de baloncesto, reciben un vehículo de la marca como parte del vínculo institucional.

La llegada de Mastantuono al Real Madrid ha generado gran expectativa, y su flamante BMW no ha hecho más que aumentar la atención sobre el joven talento. Mientras se prepara para su posible debut ante Osasuna, el argentino ya se mueve como una estrella dentro y fuera del campo.

Con este gesto, el club blanco reafirma su apuesta por el futuro y por brindar a sus jugadores una experiencia de élite desde el primer día.

