André Jardine no lo cree: el refuerzo de lujo que América se perdió en el cierre del mercado

El Club América se está preparando para enfrentar a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, que será uno de los partidos que se jugarán hoy sábado 13 de septiembre de 2025 por la jornada 8 del Apertura 2025 . Sin embargo, previo al clásico, el cierre del mercado afectó negativamente al equipo azulcrema, pues André Jardine esperaba cerrar un último refuerzo durante estas horas.

Según diversos reportes, América estuvo negociando hasta último momento la llegada de un mediocampista de contención de jerarquía y, de preferencia extranjero, para acompañar a Álvaro Fidalgo y liberar a los atacantes. No obstante, Las Águilas debían liberar un cupo de jugador foráneo, el cual nunca se liberó. Por otro lado, el último día de mercado de fichajes tuvo movimientos que podrías haberte perdido .

Club América / X América no pudo concretar el fichaje de un mediocampista de contención

¿Qué jugador quiso fichar América para su mediocampo?

El nombre que Jardine quería en su equipo era el de Guido Rodríguez, futbolista argentino que ya tuvo un paso por el América hace unos años. El campeón del mundo con Argentina en 2022 perdió la titularidad en el West Ham y se especuló con un regreso a la Liga BBVA MX. Sin embargo, Rodríguez se quedó en Inglaterra y todo parece indicar que jugará esta temporada en la Premier League.

Otro nombre que interesó al cuerpo técnico del América fue el de Agustín Palavecino, otro mediocampista argentino que, en este caso, juega en Necaxa. Lo cierto es que el tiempo se agotó y Las Águilas deberán disputar el Apertura 2025 con lo que tiene en la plantilla. Sin embargo, no se descarta que la directiva negocie con algunos de estos dos jugadores pensando en el Clausura 2026.

¿Quién ocupará el puesto de mediocampista de contención en el América?

Debido a la ausencia de fichajes en esta posición, todo parece indicar que Israel Reyes acompañará a Fidalgo en la medular. Si bien es cierto que su posición natural es la de zaguero central; gracias a su lectura para saltar a la presión, pie limpio y timing en cobertura, Jardine cree que Reyes puede cumplir con este rol hasta que llegue un refuerzo de jerarquía y que tenga mayor experiencia en la posición.