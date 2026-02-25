Directivo de Selección Mexicana reveló el método para convencer a futbolistas de jugar en Selección Mexicana

Andrés Lillini; Director de Selecciones Menores de la Selección Mexicana fue contundente en el tema de la formación de futbolistas entre la Liga MX y la Major League Soccer; la división mexicana es superior. Así lo dio a conocer el ex director técnico de los Pumas ante los medios de comunicación dejando en claro que el método que han trabajado en los últimos años ha sido eficiente.

Sumado a ello, el directivo argentino dio a conocer parte de su método para atraer a juveniles a la Selección Mexicana y que no se decanten por otro combinado nacional: “El primer acercamiento siempre es con los papás. Les explicamos qué vamos a hacer con su hijo, lo difícil que es esto y que no tiene asegurado ningún lugar. No ofrecemos nada que no podamos cumplir.'', destacó Lillini.

Tajante frente la MLS

Por otro lado, Lillini destacó la calidad del trabajo que se realiza en nuestro país con la formación de futbolistas comparado al balompié de los Estados Unidos: ''México está muy por encima del trabajo de las divisiones menores. Muy por encima en estructura, metodología y capacitación de entrenadores”, destacó el también estratega.

Finalmente, el que fuera parte de Boca Juniors hace unos años reveló su felicidad sobre la actualidad de Obed Vargas; futbolista que él convenció personalmente para que jugara con México: “Nunca dudé de su capacidad. Que ahora tenga este salto de calidad es algo que le hace muy bien a él y a nosotros nos llena de felicidad porque me tocó hacer el proceso”, dijo.

Destacar que, el nacido en Santa Fe, Argentina fue Coordinador de la Cantera de Boca Juniors, del CSKA de Moscú y fue en el Club Universidad Nacional cuando probó suerte como director técnico en aquel lejano Guardianes 2020 tras la salida repentina de Miguel González 'Michel'.