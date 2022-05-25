Ángel Di María y Giroud lideran el equipo de la semana de FIFA 22

Las diferentes competiciones del mundo del futbol llegaron a su final, siendo PSG de Francia, Milán de Italia, Manchester City de Inglaterra los nuevos monarcas de los máximos circuitos de futbol de cada país respectivamente, partidos en los que algunos de sus jugadores marcaron diferencia para cerrar la jornada con un título más en la historia de sus clubes.

Por tal motivo se ganaron un pequeño reconocimiento por el simulador de este deporte más importante del momento. FIFA 22 se caracteriza por reconocer al término de cada jornada a los jugadores más sobresalientes de los partidos, armando un equipo de lujo con el talento de las mejores ligas del balompié mundial.

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“Lozano (Hondureño) logrando la permanencia en España y Di María (Argentino) como pieza clave para el campeonato en Francia, son parte del #TOTW 36. Disponible ahora en #FUT”. Publicó el juego en su cuenta oficial de twitter.

Lozano 🇭🇳 logrando la permanencia en 🇪🇸 y Di María 🇦🇷como pieza clave para el 🏆en Francia, son parte del #TOTW 36.



Disponible ahora en #FUT.#FIFA22 pic.twitter.com/Oe8xa8JWhp — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) May 25, 2022

En esta ocasión el “Team Of The Week” estuvo conformado por el arquero del Espanyol de Barcelona, Diego lópez, Robetson del Liverpool, Bastoni de Inter de Milán, Paulista de Valencia, Ángel Di María, Gundogan de Manchester City, Harrison de Leeds, Amrabat, Son de Tottenham, Delord y el campeón de la Serie A con Milán, Olivier Giroud.

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El Azteca Esports Invitational cerró sus fechas de registro.

El torneo de FIFA de Azteca Esports dio por terminado su primera fase de Registro que fue todo un éxito, gracias a la maravillosa comunidad de AZE. Les recordamos que ya se está realizando la fase 2 de la competencia.

De esta saldrán los mejores jugadores de la competencia para disputar la fase de eliminatoria del torneo, que nos presentará al campeón de México y representante de nuestro país en el Fut Azteca eCup, el primer internacional del año.

“Electronic Arts Inc. ni sus otorgantes de licencias tienen relación con este torneo ni tampoco lo patrocinan”.

