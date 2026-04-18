¿Se acerca el final? Mohamed habla de su futuro y deja una frase que no pasó desapercibida

Antonio Mohamed no suele darle muchas vueltas a sus respuestas. Esta vez tampoco lo hizo.

En medio de un contexto donde su nombre vuelve a aparecer como opción para Cruz Azul, el técnico argentino habló sobre su futuro… pero no en términos de clubes, contratos o proyectos. Fue más personal. Más directo.

Y por eso llamó la atención.

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Mohamed habla de su retiro y deja una frase clara

En una entrevista, el actual entrenador dejó una idea que no suele escucharse en alguien que sigue compitiendo al máximo nivel.

“Voy hasta donde mi hijo quiera”, explicó. “Cuando mi hijo se largue solo, voy a dejar de dirigir para dedicarme a mi nieto… no muchos años más”, agregó.

No es un anuncio formal de retiro, pero sí una señal que nunca había externado.

Antonio Mohamed empieza a ver más allá del futbol

Mohamed tiene 56 años y una carrera larga en el futbol mexicano.

Ha sido campeón con distintos equipos, ha pasado por varios proyectos importantes y conoce la presión del entorno. Justo por eso, su reflexión también apunta a otro lado.

“Aquí el estrés es muy grande… vivo igual la quinta fecha que la final”, reconoció.

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Cruz Azul aparece en la conversación

Sin embargo, su nombre aparece en la órbita de algunos clubes, y uno de ellos es Cruz Azul.

La Máquina atraviesa un momento complicado y, con el futuro de Nicolás Larcamón en duda, el perfil de Mohamed vuelve a surgir como posibilidad. No es la primera vez que ocurre.

El club ya intentó llevarlo en el pasado, pero no se concretó.

Hoy, con una posible salida de Toluca en el horizonte, su nombre vuelve a tener sentido dentro de ese contexto, sobre todo porque él sabe que el final de acerca, y también ha reconocido que su sueño es dirigir a Cruz Azul.