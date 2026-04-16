Antonio Mohamed responde a quienes acusaban a Toluca de sacar una “ventaja injusta” y les deja en ridículo

Toluca demostró que es uno de los candidatos al título de la Concacaf Champions Cup tras haber eliminado a LA Galaxy en Cuartos de Final. Con un contundente 7-2 en el resultado global, los Diablos Rojos se encuentran plantados en Semifinales y ahora deberán jugar contra LAFC. Tras este golpe de autoridad, Antonio Mohamed no tuvo piedad con sus detractores y les dejó un mensaje a todos ellos que no creían en el gran nivel de su equipo.

El entrenador del cuadro escarlata asistió a la conferencia de prensa post partido y allí dejó sus sensaciones tras la clasificación a la siguiente ronda. El ‘Turco’ afirmó que “fueron muy superiores al rival” y que incluso tuvieron la oportunidad de marcar un gol más para que el resultado sea aún más abultado. Sin embargo, Mohamed le dejó un ‘recadito’ a todos ellos que creían que Toluca ganó en el juego de Ida gracias a la altura.

Antonio Mohamed head coach of Toluca during the final second leg match between Tigres UANL and Toluca, as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Nemesio Diez Stadium, on December 14, 2025 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

“Hoy demostramos una intensidad importante, fuimos superiores. Escuché decir que era por la altura. Nosotros venimos a demostrar que no es por la altura, que el equipo es un equipo serio que se merece respeto porque en todas las canchas juega con la misma intensidad y humildad”, fue lo que expresó el ‘Turco’ Mohamed.

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Mohamed pone a Toluca como favorito al título

A pesar de que no suele ser usual en los entrenadores, el ‘Turco’ asumió el rol de favorito a ganar la Concachampions, ya que los resultados lo demuestran y es el principal objetivo que tiene la institución para este semestre.

“Sabemos desde principio de torneo que somos candidatos, asumimos el rol y no nos quitamos la presión de buscar ese título. A principios de torneo dijimos que era el objetivo principal que teníamos y ahora estamos a dos pasos”, compartió el entrenador de Toluca.

Jesus Gallardo anotó el primer gol del partido|Mexsport

Toluca busca terminar con una larga sequía internacional

Si bien es cierto que los Diablos Rojos demostraron ser el mejor equipo de la Liga BBVA MX ganando el bicampeonato, aún tienen una deuda pendiente en el plano internacional. El cuadro escarlata lleva 23 años sin ser campeón de la Concacaf Champions Cup, ya que su último título lo obtuvo en el año 2003 cuando derrotó a Monarcas Morelia en la final.

Ahora, los dirigidos por Mohamed se enfrentarán a LAFC en Semifinales, equipo que viene de eliminar a Cruz Azul con un global de 4-1 en la ronda anterior. Pese a ello, Toluca sigue siendo el candidato número uno a quedarse con el torneo gracias a los títulos conseguidos en los últimos años y su gran presente futbolístico.

