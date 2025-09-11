Anuncian nuevo entrenador para el América... pero no el que tú crees: todos los detalles

América se ha logrado afianzar dentro del Apertura 2025 y se encuentra muy cerca del líder Monterrey en la tabla. Es uno de los pocos equipos que aún siguen invictos en la Liga BBVA MX y, en parte, esto es gracias a André Jardine, quien quitaría a un jugador titular para enfrentar a Chivas . Sin embargo, América realizó un cambio de entrenador en las últimas horas, pero hablamos del equipo de Cali, de Colombia.

Resulta que el América de Cali anunció de forma oficial a David González como nuevo entrenador luego de que los ‘Diablos Rojos’ se ubiquen en la última posición de la liga colombiana. El DT de 43 años ya tiene experiencia en el futbol de Colombia, pues dirigió a Millonarios, Independiente Medellín y a Deportes Tolima. Ahora buscará revivir a ‘la Mechita’. Por otro lado, Jardine tiene una operación táctica para arrasar en el Apertura 2025 con Las Águilas .

@AmericadeCali / X David González es nuevo entrenador del América de Cali

Hasta hace poco, González dirigía a Millonarios, pero tras resultados desastrosos, la directiva ejerció la rescisión de su contrato. Ahora, su reto será clasificar al América a los Cuadrangulares, una tarea complicada, ya que se encuentra en el fondo de la tabla con 6 unidades. Por otro lado, buscará clasificar a las semifinales de la Copa Colombia, aunque todavía no conoce a su rival que tendrá que enfrentar en cuartos.

📄✍️ ¡𝙐𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖 𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙞𝙧! El estratega David González es el nuevo director técnico de América de Cali. 🇦🇹 pic.twitter.com/bxYsYskUuO — América de Cali (@AmericadeCali) September 9, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Club América recupera a jugador importante para enfrentar a Chivas

Este próximo sábado 13 de septiembre, América recibirá a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional en este Apertura 2025 y Jardine recibió una buena noticia: el regreso de Henry Martin. El experimentado delantero jugó un total de 90 minutos en el amistoso frente a DC United y volvió a jugar tras su lesión. Si bien es probable que no inicie ante el Rebaño, podría sumar minutos ingresando desde el banquillo.

América buscará estirar su invicto contra Chivas

Con Jardine como entrenador, América ha liderado el historial del Clásico Nacional. Pues desde la llegada del brasileño, los azulcremas se mantienen invicto contra las Chivas en la Liga BBVA MX: 5 triunfos y 3 empates en 8 compromisos oficiales. Si bien es cierto que el América acumula dos derrotas a nivel internacional, Chivas nunca logró eliminar a los de Coapa, ya que siempre revirtieron el resultado.