Así llega la Selección de Arabia Saudita al Mundial de Qatar 2022

El tercer equipo que enfrentará la selección mexicana en Qatar 2022 ya dio la lista de los jugadores que participarán en la Copa del Mundo, todos procedentes de la Saudi Pro League, primera división de Arabia Saudita, hasta el momento es la única selección que no presenta un solo futbolista que juegue fuera de su país.

¿Cómo llegó Arabia Saudita a Qatar 2022?

La selección al mando de Renard empezó desde la segunda fase de eliminatorias en la Confederación Asiática de futbol en donde pasó invicta con 6 victorias y dos empates ante Uzbekistán, Palestina, Singapur y Yemen.

En la tercera Fase apenas tuvo una derrota visitando a Japón y quedó líder del grupo con 23 unidades; 7 victorias y una derrota clasificando de manera directa a la Copa del Mundo.

Las estrellas de los Halcones Verdes

El delantero del Al-Hilal SFC, Saleh Al-Shehri es una de las estrellas del conjunto saudí, el año pasado fue una de las sorpresas del mundial de clubes al caer en semifinales contra el Chelsea, con 10 partidos en selección suma 6 goles.

Con 30 años Salem Al-Dawsari jugará su segunda Copa del Mundo, el extremo izquierdo anotó el gol de la victoria frente a Egipto en Rusia 2018 en donde disputó todos los minutos de la copa.

En el 2022 los halcones verdes han disputado 13 encuentros con un saldo de 4 triunfos 5 empates y 4 derrotas, el técnico francés Hervé Renard llegó en 2019 y tiene una efectividad del 71% con la selección en 28 partidos.

Calendario de Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Martes 22 de noviembre

Argentina vs Arabia saudita /04:00 AM /Estadio Lusail

México vs Polonia /10:00 AM /Estadio 974

Sábado 26 de noviembre

Polonia vs Arabia Saudita /7:00 AM /Estadio Education City

Argentina vs México /13:00 / Estadio Lusail

Miércoles 30 de Noviembre

Polonia vs Argentina /13:00 /Estadio 974

Arabia Saudita vs México /13:00 /Estadio Lusail