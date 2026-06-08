Argentina 1978: así fue la última vez que México no ganó un solo partido de Mundial

México vivió un periodo complicado de presentaciones mundialistas, donde a pesar de que se lograba la clasificación, era básicamente para ser derrotados en todos sus compromisos. Y aunque en 1970 comenzó una nueva sensación de los representativos nacionales de futbol, 1978 fue la que muchos consideran la peor presentación tricolor en una justa mundialista. Así se vivió dicha ocasión en Argentina.

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¿Cómo se vivió la presentación de México en Argentina 1978?

El cuadro mexicano regresaba a los Mundiales tras vivir uno en casa y ni siquiera clasificarse a la justa de Alemania 1974. Lamentablemente fue para una mala presentación en general. Ganando el clasificatorio de Norteamérica ante Canadá y Estados Unidos (por diferencia de goles), el tricolor se impuso de nuevo en la ronda final, pasando por encima de Haití, El Salvador, Canadá, Guatemala y Surinam.

Aunque evidentemente existió una alegría de volver a los Mundiales, dicha situación no duró nada pues realmente se jugó mal en aquella edición, esto con una selección que no parecía tener tan poco nivel. Perdieron 3-1 ante Túnez en el debut, fueron humillados 6-1 contra Alemania Federal y ante Polonia cayeron por otro doloroso 3-1.

En resumen, México recibió 12 goles y anotó solamente 3 en esos tres encuentros que recuerdan la realidad futbolística de la que se viene. El nivel del seleccionado mexicano solamente había destacado realmente - desde aquel histórico primer torneo en 1930 - en 1970 y en casa. Sin embargo, fue la última vez que un representativo nacional se fue en ceros.

¿En cuántos Mundiales México terminó sin puntos?

Esta situación se dio sobre todo en las primeras participaciones. Aunque México estuvo presente en dichos torneos, el nivel de los seleccionados europeos y americanos (Brasil o Argentina) era superior. Ante eso, se tiene el conteo oficial de 4 Copas del Mundo donde no se logró la suma de unidades. Aunque también hubo desempeños insuficientes, se consiguieron empates en Suecia 1958 e Inglaterra 1966.

Estos son los torneos donde México tuvo 0 unidades.