Argentina le roba figura a club histórico de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

Un equipo de Argentina se avivó y le robó figura a un club histórico de la Liga BBVA MX, luego de permanecer 3 años en México, tal y como le pasó a Cruz Azul, que le madrugó Pumas un refuerzo para el Apertura 2026.

Ezequiel Unsain confirmó su salida de Necaxa tras permanecer 3 años en uno de los clubes más importantes y con gran trayectoria de México, país que por el momento hace historia al darle un baile a Ecuador al vencerlo 2-0 y pasar a los octavos de final de la Copa Mundial.

Unsain dejó a Necaxa 3 años para firmar con Talleres hasta 2029.|@ezeunsain22

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que fueron parte de estos 3 años maravillosos en mi vida y en la de mi familia. Gracias a Necaxa como institución, a cada cuerpo técnico, al increíble staff y a todas las personas que trabajan silenciosa e incansablemente para que el club siga creciendo”, escribió el guardameta.

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El club de Argentina al que va Unsain

El portero argentino fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Talleres, luego de que en recientes semanas se diera a conocer que el club estaba interesado en fichar al que hoy es exportero de los Rayos del Necaxa.

“Luego de un seguimiento detallado, Luis Ezequiel Unsain se integra al plantel dirigido por Jorge Sampaoli y firma contrato con la institución hasta el 2029”, se lee en el comunicado del conjunto argentino.

El reemplazo de Unsain en la Liga BBVA MX

Necaxa ya tiene al reemplazo de Ezequiel, su portero titular durante 3 años. El elegido es el mexicano Christopher Andrade, quien militaba en Cancún FC de la Liga de Expansión MX. El arquero de 24 años nació en Jalisco e hizo historia con el equipo de Quintana Roo al salir campeón de liga.