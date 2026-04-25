Tiene 21 años, apenas llegó al club y podría ser la SORPRESA de Cruz Azul en la Liguilla

Una de las razones por las cuales Cruz Azul ha tenido un rendimiento cuestionable en las últimas semanas deriva del pobre nivel que la mayoría de sus jugadores han demostrado en el campo. Bajo este contexto, un futbolista de apenas 21 años de edad ha levantado la mano con miras a tener más minutos en el campo.

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Surgido de las fuerzas básicas de Chivas, Ariel Castro es un mediocampista que llegó a Cruz Azul hace unos meses y que, en las últimas semanas, se ha vuelto tendencia en las redes gracias al interés de los aficionados celestes por verlo más tiempo en el campo. ¿Será la sorpresa del club rumbo a la Liguilla?

¿Ariel Castro recibirá minutos en la Liguilla con Cruz Azul?

Fue durante el pasado mercado de transferencias que Cruz Azul fichó al volante desde el Tapatío a fin de hacer más amplia su plantilla. Ariel Castro realmente no tuvo oportunidades claras hasta hace unas semanas, cuando destacó en el duelo amistoso que el club tuvo contra el Atlético Nacional.

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A partir de ahí, el mediocampista de 21 años ha salido a la banca con Cruz Azul y, de hecho, tuvo minutos en el último duelo en donde los cementeros igualaron con Tijuana. Del mismo modo, se sabe que su protagonismo ha comenzado a crecer en los entrenamientos, destacando por su velocidad y su buen trato del balón.

Dicho lo anterior, y considerando que Cruz Azul sufrirá la baja de Erik Lira y Charly Rodríguez rumbo a la Selección, no se descarta que Ariel Castro vea minutos no solo en el duelo que resta de la temporada regular, sino también en la Liguilla del futbol mexicano, al menos, en escenarios y necesidades específicas en el campo.

¿Qué otros jóvenes jugadores han destacado en Cruz Azul en los últimos años?

Junto a Ariel Castro, Cruz Azul ha sabido aprovechar la inercia de sus jóvenes jugadores intentando potenciar aún más sus virtudes. Dentro de los ejemplos más claros están Luka Romero y Amaury Morales, aunque un elemento que ha sorprendido en este torneo es Jorge Rodarte.

