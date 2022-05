Armando Favela: “Toda mi admiración para el Camarón Rodríguez”

Armando Favela tiene la esperanza de que el trofeo del Jalisco Open se quede en casa. El golfista mexicano es el que está mejor ubicado en el torneo junto al “Camarón” Rodríguez, a quien admira mucho y el tiene un gran respeto.

“Por el “Camarón” siento una gran admiración, es una persona con la que tengo una gran amistad y he aprendido mucho de él, espero que le vaya muy bien en Jalisco Open y pueda tener muchas oportunidades, es un jugador extraordinario y no me canso de verlo y aprender de él”, confesó Favela.

Además, en entrevista para Azteca Deportes nos contó sobre su gran relación que mantiene con nuestro Jorge Campos, a quien lo ha visto en distintas ocasiones en Estados Unidos y también en los campos de golf.

“Con Jorge Campos tengo una amistad muy especial, nos hemos visto en varias ocasiones y es una amistad que ha ido creciendo, es todo un personaje y siempre lo veo al Brody, espero verlo pronto y aprovecho para mandarle muchos saludos”, comentó el golfista mexicano.

Finalmente, el experimentado azteca habló sobre sus expectativas para estas dos ultimas rondas en el Jalisco Open Guadalajara.

Las expectativas de Armando favela en el Jalisco Open

“Ahí estamos, no estoy tan atrás y estoy seguro que puedo llegar muy lejos en este torneo la verdad. Siento que tengo que aprovechar mejor mis oportunidades si quiero tener al final una chance de perder estar cerca de los líderes”, sentenció Armando Favela.