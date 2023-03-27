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Fútbol

Arozarena jugará la Copa Oro 2023 y podría enfrentar a México

Raiko Arozarena, hermano de Randy, fue titular en la Concacaf Nations League con la Selección de Cuba, con quienes clasificó a la próxima Copa Oro

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Escrito por: Majo Munguía

Raiko Arozarena fue pieza clave en la victoria de la Selección de Cuba sobre Guadalupe en el cierre de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El portero de 26 años fue titular con los Leones del Caribe, quienes amarraron la cima del Grupo 1 y así, consiguieron el ascenso a la Liga A y el boleto para la Copa Oro que comenzará el próximo 26 de junio.

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El hermano de Randy se lució bajo los tres postes ante un conjunto que insistió en el Estadio Antonio Maceo. Su atajada más importante llegó en el segundo minuto del tiempo de compensación.

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Proveniente de una falta, Matthias Phaeton cobró el tiro libre que rodeó la barrera y se topó con el vuelo de Raiko Arozarena para evitar el gol que igualaría el marcador.

Cuba se clasifica a la Copa Oro 2023

Los dirigidos por Pablo Sánchez aseguraron el ascenso a la Liga A de la Concacaf Nations League después de tener tan sólo un descalabro en la fase de grupos. Ahora, los cubanos se enfrentarán a las mejores selecciones de la confederación.

Cuba se impuso por la mínima ante Guadalupe como local, con anotación de Yasnier Matos. A minutos del silbatazo de medio tiempo, Karel Espino mandó un centro desde la banda derecha y a segundo poste, donde estaba Matos, quien remató con el esférico en el aire y así, vencer a Brice Cognard.

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Este resultado le garantizó 15 unidades a los Leones del Caribe, con lo que se hicieron del liderato del Grupo 1, mientras que sus rivales, se quedaron en el segundo puesto con nueve puntos a su favor.

Arozarena, quien tuvo paso por la Liga BBVA Expansión MX, gozó de, apenas su tercer partido con su selección, ya que Sandy Sánchez, se ha consolidado como el guardameta titular de la escuadra.

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