¡CONFIRMADO!: Los artistas que estarán presentes en México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló a los artistas que estarán presentes en la inauguración de la justa mundialista que por primera vez en su historia se realizará en tres países de forma simultánea.

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Los artistas que estarán presentes en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El próximo jueves 11 de junio arrancará la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con el partido entre las Selecciones de México y Sudáfrica y la FIFA tiene preparado un magno evento para los aficionados del futbol, pero también para aquellos que no están tan familiarizados con el deporte, por lo que se realizarán tres espectáculos en los tres países sedes de esta justa.

El epicentro de las emociones será el Estadio Ciudad de México que tendrá no solo el partido inaugural, sino también a cinco artistas que se presentaran previo al arranque del encuentro con un emocionante espectáculo.

Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla estarán en México para dar el silbatazo inicial de las emociones mundialistas.

Mientas que en los días siguientes continuarán las emociones en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde se presentarán Katy Perry, Future y Lisa y Toronto, Canadá donde cantarán Michael Bublé, Alanis Morissett y Alessia Cara.

Esta será la tercera vez en la historia que México albergue la inauguración de la Copa del Mundo con el Estadio de la Ciudad de México como máximo escenario de este evento, pero será la primera vez que se realice una ceremonia de apertura de esta envergadura.

Artistas que se presentarán en México:



Maná

Belinda

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Tyla

J Balvin

Lila Downs

Artistas que se presentarán en Estados Unidos:



Katy Perry

Future

Lisa

Artistas que se presentarán en Canadá



Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

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