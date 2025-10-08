Este es el verdadero salario de Lewis Hamilton en Ferrari, a pesar de cualquier resultado
Lewis Hamilton no es el piloto que recibe el mayor salario dentro de la Fórmula 1, pero se encuentra en los puestos más altos de la tabla
Lewis Hamilton no está teniendo la temporada que esperaba en la Fórmula 1 con Ferrari y muchas críticas recaen sobre él debido al inmenso salario que firmó para esta temporada 2025. Resulta que el piloto británico es el segundo mejor pagado de la parrilla, solamente por detrás de Max Verstappen, quien ganó las 6 Horas de Nürburgring recientemente.
Según el sitio oficial de Red Bull, Hamilton percibe 60 millones de dólares al año, superando el salario que tenía en Mercedes, donde George Russell se impuso en el GP de Singapur 2025 . Sin embargo, la misma fuente estima que estos números podrían ascender hasta los 100 millones de dólares si se tienen en cuenta sus lucrativos contratos de patrocinio (40 millones).
La inesperada temporada de Hamilton con Ferrari en 2025
A pesar de ser el segundo piloto con mayor salario en la F1, Hamilton no ha terminado de convencer a los aficionados de Ferrari. El británico está lejos de tener sus mejores números dentro de la pista y, en lo que va de temporada, aún no ha podido subirse al podio. Un hecho que preocupa a muchos fanáticos del deporte automotor, pues Hamilton jamás finalizó una temporada sin tener un podio.
El británico debutó en la categoría en el año 2007 conduciendo para McLaren y obtuvo el podio en 12 ocasiones de 17 carreras. Aquella temporada, el Lewis finalizó la temporada en el segundo lugar del Mundial de Pilotos, por detrás de Kimi Räikkönen, quien fue campeón mundial con Ferrari. Desde allí, Hamilton siempre se ha subido al podio, al menos, hasta 2024.
Todos los salarios de la temporada 2025 de la F1
- Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares anuales
- Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
- Charles Leclerc (Ferrari): 35 millones de dólares
- Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
- Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares
- George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares
- Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares
- Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares
- Alexander Albon (Williams): 8 millones de dólares
- Nico Hülkenberg (Stake/Audi): 7 millones de dólares
- Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
- Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares
- Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares
- Gabriel Bartoleto (Stake/Audi): 2 millones de dólares
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 2 millones de dólares
- Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
- Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
- Liam Lawson (Red Bull): 1 millón de dólares
- Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
- Isack Hadjar (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares.