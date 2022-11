Así le fue a los latinos en la tercera ronda del WWTC Mayakoba 2022

Tras la eliminación de los cuatro golfistas aztecas en el WWTC Mayakoba 2022, dos latinos pasaron el corte del fin de semana: el argentino, Emiliano Grillo y el colombiano, Sebastián Muñoz, quienes darán la cara por Latinoamérica en la visita de la PGA a la Riviera Maya.

“Obviamente lo importante es siempre jugar bien, luego si tienes chance de gana o no se verá el domingo, pero traer el buen momento siempre sirve, pero es un lugar que me gusta y más allá de los resultados me sienta bien”, comentó el argentino.

Grillo llegó a Mayakoba después de dos semanas en las que ha tenido buenas actuaciones, incluyendo Mississippi donde destacó, algo que lo motivo para este fin de semana donde tendrá el plus del regreso de la afición al golf en Playa del Carmen.

“Simplemente fueron semanas de buen trabajo, de trabajo correcto, viniendo de menor a mayor, siempre este deporte se trata de paciencia. Ya me había olvidado de ese tema, el publico siempre suma, más para los latinos sentir el cariño e impulso de la gente siempre suma más”.

Grillo, el mejor latino

Grillo terminó en la posición 54 con una tarjeta de -4 golpes, mientras que el colombiano, Sebastián Muñoz terminó en el lugar 50 con una acumulado de -6 golpes.

“Hay buen field, creo que estoy lejos, pero personalmente me siento bien, sumando la experiencia de jugar tantos años acá, todos sabemos como jugar acá y hay que meter el par, no hay secretos en el golf”.

Este domingo la última ronda comienza a partir de las 7:15 am donde todo parece indicar que tendremos nuevo campeón, el bicampeón vigente, Viktor Hovland termminó la tercera ronda en el séptimo sitio.