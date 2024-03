Despiden extécnico de la Selección Mexicana a dos meses de ser contratado

El extécnico de la Selección Mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, fue despedido por el equipo brasileño Athlético Paranaense donde no alcanzó a cumplir los dos meses en el cargo, informó este día el club de Curitiba.

El anuncio del Paranaense se dio tras la primera derrota del equipo bajo el comando del colombiano, al caer por 1-0 ante el Londrina, en el campeonato regional.

Uriel Antuna asegura que no volverá a besar el escudo de Cruz Azul

Comunicado del Athlético Paranaense

“Athlético Paranaense informa que Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del equipo principal. Los asistentes técnicos John Mario Arango y Francisco Yony Londoño tampoco permanecerán en la plantilla del club. Athlético Paranaense agradece a los profesionales por los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de su carrera. Interinamente, el equipo principal será comandado por Wesley Carvalho y Juca Antonello”, señala el comunicado divulgado por el club de Paraná.

Juan Carlos Osorio comenzó a dirigir al Athlético Paranaense el 5 de enero de este año y desde entonces estuvo al frente del equipo en 12 partidos, alcanzando siete victorias, cuatro empates y una derrota.

La posible razón del despido de Juan Carlos Osorio luego de sumar una sola derrota

A pesar de que no parecen haber razones para su salida del Athlético Paranaense, el colombiano parecía haber tenido claro que su despido se venía consumando desde hace un par de semanas. En conferencia de prensa a mediados de febrero pasado, dijo: “Estoy de paso, puedo salir mañana”.

En su estadía en Brasil, hace algunos meses el entrenador vivió un momento engorroso que lo hizo ser noticia en todo el país y en Colombia. Se trató de una pelea en la que se tranzó con un hincha del equipo contrario, al que le respondió con múltiples gestos que se hicieron virales.

Las grabaciones fueron publicadas en las redes sociales, demostraron cómo el técnico colombiano habría aguantado una gran cantidad de insultos desde la tribuna que tenía a su espalda, sin embargo, en cierto momento fueron tales las agresiones verbales que Osorio dio respuesta a las mismas incitando a la violencia.

En los videos se ve cómo de manera desafiante, Juan Carlos Osorio con mirada fija en un aficionado, empieza a tirarle besos de manera reiterada para sacarlo de quicio, además, hace gestos en los que pide que le sigan insultando, dando lugar al alboroto de la afición del club rival.

“Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí”, comentó un enfurecido exentrenador de la Selección Azteca en conferencia de prensa.

Golpeando la mesa en la que estaba compareciendo, agregó que con ese aficionado no habría tenido tal altercado si se hubiesen encontrado en otro espacio: “Estoy seguro de que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí?”.