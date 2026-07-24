No solo Ospina en Atlante: los colombianos estrella que juegan en la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX continúa siendo uno de los destinos preferidos para los futbolistas colombianos. Con la reciente incorporación de David Ospina al Atlante, el campeonato mexicano suma otro referente de la selección cafetera, quien compartirá liga con figuras consolidadas como Kevin Mier y Camilo Vargas, dos de los porteros más importantes del torneo.

Aunque Ospina acapara los reflectores por su trayectoria internacional, los tres guardametas representan el gran momento que vive Colombia en la portería y llegan al Apertura 2026 con distintos objetivos: experiencia, continuidad y protagonismo.

• 3️⃣ Mundiales

• Futbolista con más partidos disputados en la @FCFSeleccionCol 🇨🇴

• Experiencia en Europa 🌍



La leyenda colombiana, @D_Ospina1, ya está en CDMX. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/zDsrOnpsGP — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 21, 2026

Los colombianos que destacan en la Liga BBVA MX

David Ospina (Atlante)

El histórico arquero colombiano inició una nueva etapa en México tras firmar con Atlante, recién ascendido a la Liga BBVA MX. Con experiencia en clubes como Atlético Nacional, Arsenal, Napoli y Al Nassr, además de tres Copas del Mundo con Colombia, llega para aportar liderazgo y jerarquía al conjunto azulgrana.

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Kevin Mier (Cruz Azul)

El portero de Cruz Azul se consolidó como uno de los mejores de la Liga BBVA MX desde su llegada procedente de Atlético Nacional. Pese a perderse parte de la temporada pasada por lesión, regresó para ser pieza clave en el título del Clausura 2026 y sigue siendo uno de los referentes del futbol mexicano.

Camilo Vargas (Atlas)

Es el colombiano con mayor trayectoria en la Liga MX. Desde su llegada a Atlas en 2019 se convirtió en ídolo de la afición rojinegra, fue fundamental en el histórico bicampeonato del club y mantiene el récord de más penales atajados en la era de torneos cortos.

Con la llegada de David Ospina, la presencia colombiana vuelve a cobrar fuerza en la Liga BBVA MX, donde tres porteros con amplio recorrido internacional buscarán mantener el protagonismo durante el Apertura 2026.