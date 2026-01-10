Atlas vs Puebla: Alineaciones del partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

A las 21:00 horas, el Estadio Jalisco será testigo del Atlas y Puebla, dos clubes que llegan con la urgencia de reivindicarse con su afición desde el arranque del torneo.

El conjunto rojinegro busca confirmar que este semestre será protagonista, del otro lado, Puebla llega a Guadalajara como una auténtica incógnita, luego de una reestructuración profunda que modificó el rostro del equipo en prácticamente todas sus líneas tras quedar en último lugar del Apertura 2025.

Atlas ha dejado claro que su prioridad para el Clausura 2026 es recuperar solidez defensiva. La directiva reforzó la zaga con las incorporaciones de los argentinos Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, exjugador del Orlando City, con la intención de volver a ser un equipo rocoso e incómodo en el Estadio Jalisco, una fórmula que en el pasado reciente lo llevó al bicampeonato. Ganar en casa luce como una obligación para respaldar el proyecto desde la primera jornada.

Puebla, en contraste, inicia el torneo como uno de los equipos más impredecibles. Tras finalizar en el último lugar el semestre anterior, La Franja apostó por una limpieza profunda que incluyó la salida de su principal referente ofensivo, Ricardo Marín, quien regresó a Chivas, así como las bajas defensivas de Fedorco y Orona. En su lugar, el club confía en la experiencia internacional del costarricense Juan Pablo Vargas, ex Millonarios, y en un nuevo cuerpo técnico encabezado por Albert Espigares, encargado de ensamblar un plantel prácticamente nuevo en tiempo récord.

Atlas acumula tres victorias consecutivas frente a Puebla y no pierde ante La Franja desde hace más de un año, una tendencia que ha convertido al Estadio Jalisco en una aduana complicada para los camoteros. Atlas y Puebla estrenan defensas, y la coordinación que logren mostrar desde el arranque podría ser el factor decisivo para definir quién se queda con los tres puntos.

Alineación Atlas



22. Antonio Sánchez, 4. Adrián Mora,25. Jorge Rodríguez, 44. Roberto Suarez, 6. Edgar Zaldivar, 10. Gustavo del Prete, 27. Víctor Ríos, 58. Arturo Gonzáles, 199. Sergio Hernández y 203. José Martín.

Alineación Puebla

33. Jesús Rodríguez, 20. José Pachuca, 8. Miguel Ramírez, 16. Alonso Ramírez, 18. Pablo Gamarra, 21. Owen Gonzáles, 22 Carlos Baltazar, 27. Bryan Garnica, 19. Ignacio Maestro y 29. Eduardo Mustre.

