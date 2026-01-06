ÚLTIMA HORA: Los 5 mejores fichajes del Clausura 2026 hasta el momento (contrataciones confirmadas)

El mercado de invierno de la Liga BBVA MX se ha movido en los últimos días, pues este viernes 9 de enero inicia el Clausura 2026 con el Viernes Botanero en el duelo entre Mazatlán y Juárez FC , que llegarán con plantillas renovadas. No obstante, hay 5 mejores fichajes que resaltan entre todos los demás.

El periodista David Medrano Félix dio a conocer en su canal de YouTube las contrataciones más mediáticas del futbol mexicano hasta el momento. Para ello, se basó en el nombre del jugador, su trayectoria y lo que le podría aportar a su nuevo club. Cabe mencionar que son fichajes que ya son oficiales, pues existen muchos rumores de altas y bajas .

Miguel Borja es uno de los fichajes bomba. Fue contratado por Cruz Azul, proveniente de River Plate|@riverplate

1. Miguel Borja

El “Colibrí” es uno de los refuerzos bomba del Clausura 2026 y ello fue gracias a Cruz Azul que lo fichó. El colombiano en algún momento llegó a ser el delantero titular de su selección y de River Plate, club en el que permaneció durante poco más de 3 años.

TE PUEDE INTERESAR:



2. Diber Cambindo

El colombiano fue el “killer del área” de Necaxa, con el que estuvo a punto de proclamarse campeón de goleo en el Clausura 2025. Sin embargo, ello se vino abajo por una lesión. Ahora, el delantero es nuevo jugador del Club León.

3. Rodrigo Dourado

El mediocampista fue contratado por el América, pues fue una de las peticiones de André Jardine, ya que lo tuvo como jugador cuando fue entrenador del Atlético de San Luis.

Los refuerzos mexicanos bomba para el Clausura 2026

4. Sebastián Córdova

El futbolista de 28 años fue fichado por Toluca, proveniente de Tigres, con el que no tuvo mucha actividad en el último torneo. No obstante, es un jugador que en su prime marca diferencia, debido a ello ha conquistado varios títulos.

5. Ángel Sepúlveda

El “Cuate” está viviendo sus mejores momentos a sus 34 años, pues hace 6 meses se coronó con Cruz Azul en la Concachampions 2025 y formó parte de la plantilla de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro 2025. El delantero vivirá su segunda etapa con Chivas, en espera de que esta sea más próspera que la anterior.