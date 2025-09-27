Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Derbi de la Jornada 7 en LaLiga de España; marcador online
Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid, partido correspondiente a la Jornada 7 de la Temporada 2025/26 de LaLiga
Se juega una edición más del Derbi de España. El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en la Fecha 7 de la Temporada 2025/26 de LaLiga.
Dirigidos por Diego Pablo Simeone, el cuadro ‘Colchonero’ viene de vencer al Rayo Vallecano en su partido anterior. Por su parte, la escuadra comandada por Xabi Alonso encara el compromiso tras haber derrotado al Levante, resultado con el que mantuvieron el paso perfecto y la cima de la clasificación con 18 puntos.