Ferran y Olmo en modo estrella: Barcelona acecha la cima de LaLiga

El Barcelona sigue firme en su persecución del liderato de LaLiga 2025. Este domingo 21 de septiembre, los dirigidos por Hansi Flick vencieron con autoridad 3-0 al Getafe en el Estadio Johan Cruyff, en un partido marcado por la lluvia, el dominio blaugrana y el protagonismo de Ferran Torres y Dani Olmo.

¿Quiénes anotaron para el Barcelona?

Desde el arranque, el conjunto culé impuso condiciones. Al minuto 15, Dani Olmo realizó una jugada de fantasía con un taconazo dentro del área que dejó solo a Ferran Torres, quien definió cruzado para abrir el marcador. El “Tiburón” volvió a aparecer al 34’, esta vez tras una asistencia de Raphinha, para firmar su doblete y poner el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Barcelona bajó el ritmo pero mantuvo el control del partido. Al 62’, Marcus Rashford condujo por derecha y cedió para Dani Olmo, quien desde fuera del área colocó el balón pegado al poste para sentenciar el 3-0 definitivo.

Getafe, que llegaba con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, nunca logró meterse en el juego. La presión alta del Barça y la posesión del 62% dejaron sin opciones al equipo de José Bordalás, que apenas generó peligro en el arco de Joan García.

Con este resultado, Barcelona llega a 13 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla, a solo dos unidades del líder Real Madrid. Además, el equipo catalán suma su tercera victoria consecutiva entre Liga y Champions, consolidando el buen momento de figuras como Olmo, Torres y Rashford.

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona en LaLiga?

El próximo encuentro del conjunto del Barcelona será el próximo jueves 25 de septiembre donde visitará al Real Oviedo y luego el domingo 29 en casa enfrentará a la Real Sociedad

