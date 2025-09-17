El Barcelona en shock: Bartomeu queda al descubierto en el Barçagate

El caso Barçagate sigue sacudiendo los cimientos del FC Barcelona y las nuevas revelaciones apuntan directamente a Josep Maria Bartomeu. De acuerdo con los atestados policiales, el expresidente culé conocía y ocultó los informes que la empresa Nicestream elaboraba para difamar a rivales y manipular la opinión pública en redes sociales.

La policía catalana analizó miles de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intervenidos en los dispositivos de Bartomeu, encontrando pruebas de que estaba al tanto de los encargos más delicados. Entre ellos se incluían ataques contra rivales políticos como Joan Laporta y Víctor Font, además de seguimientos a periodistas críticos con su gestión.

Lo más grave no es solo la existencia de estos informes, sino el intento deliberado de Bartomeu de esconderlos. El expresidente evitó entregarlos a la empresa auditora PriceWaterHouseCoopers y a las autoridades judiciales, pese a los requerimientos legales. De 138 informes generados por Nicestream, apenas una veintena fueron puestos a disposición de la auditoría interna.

Una red para manipular desde dentro

El informe también señala cómo Bartomeu y su círculo más cercano —incluyendo al consejero delegado, al jefe jurídico y a su asesor Jaume Masferrer— ejecutaron el plan a espaldas de la junta directiva del club. Masferrer, considerado el “arquitecto” de la operación, estableció contacto en Argentina con I3 Ventures, empresa propietaria de Nicestream.

El modus operandi fue tan simple como efectivo: se fraccionaron contratos y facturas por casi 2,3 millones de euros para sortear los controles internos. De esta manera, se encargaron campañas digitales en seis páginas de Facebook con nombres aparentemente inocentes como Més que un club, Respeto y Deporte o Sport Leaks. Tras esa fachada se escondían ataques, manipulación y contenido diseñado para proteger la imagen de Bartomeu y hundir a sus opositores.

El caso, lejos de apagarse, se expande. Cada nueva prueba hunde más la figura del expresidente y confirma que el ‘Barçagate’ no fue un simple error administrativo, sino una estrategia calculada para mantener el poder dentro del Barcelona a cualquier costo.