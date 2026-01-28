logo deportes horizontal
Atletico Mineiro 1-1 Palmeiras: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 1 del Brasileirao 2026, marcador online

Dos de los mejores clubes de la liga brasileña se ven las caras en el inicio de este torneo y lo podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes.

Atletico Mineiro vs Palmeiras
Brasileirao

Erick De la Rosa

El Brasileirao llega a México de la mano de TV Azteca Deportes, una de las mejores ligas del mundo y para muchos la mejor del continente americano inicia. Para empezar con el pie derecho, tendremos el partido del Atletico Mineiro contra el Palmeiras en un duelo de pronóstico reservado. Dos de los más recientes campeones de la Copa Libertadores a través del mejor canal deportivo.

