Riot Games anunció el TeamFight Tactics Galaxies Championship

El campeonato que será lanzado por la desarrolladora de videojuegos Riot Games en el mes de septiembre anunció que 16 serán los jugadores que puedan ganarse un lugar para demostrar quien es el mejor.

La clasificación consta de una repartición de puntos en un total de 12 semanas, los 16 jugadores que logren ganar más puntos durantes este tiempo serán acreedores a un puesto en la final de TFT.

Los puestos se que están disponibles varían dependiendo a la región de losjugadores. Habrá 3 lugares para los finalistas de China, 3 para los de Europa, CIS y Medio Oriente, 1 para Japón, 2 para Corea, 2 para Norte América, 2 Brasil, 2 Latam y 1 para Turquía.

NEWS: Teamfight Tactics: Galaxies Championship will be held later this year, featuring 16 players who earn a spot from eight regional qualifiers selecting the best @TFT players from North America, China, Europe, Brazil, South Korea, and Latin America. #TFTGalaxies

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Riot Games dijo: “A futuro, la compañía planea celebrar el fin de cada set con un campeonato mundial competitivo para recompensar a todos los jugadores que se han dedicado a dominar Teamfight Tactics y darles un objetivo competitivo más allá de alcanzar la cima de la clasificatoria”

TeamFight Tactics es un auto-chef de League of Legends, en el videojuego de ocho jugadores, se tiene que gestionar un equipo de el que los campeones deben combinar sus energías para convertirse en el último equipo de pie.