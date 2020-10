Microsoft anuncia lanzamiento de 25 videojuegos de Xbox para la semana entrante

Cada día nos acercamos más al lanzamiento de las consolas de nueva generación de Microsoft, hablar de las nuevas Xbox Series X y Series S es hablar de altas expectativas y de innovación en el mejoramiento de la experiencia de los jugadores de todo el mundo.

La promesa por tener un mejor rendimiento a la hora de tomar el control y jugar con las nuevas Xbox los juegos favoritos a velocidades ampliamente más rápidas y con alta fidelidad visual que en el pasado, Xbox informó hace apenas unas horas los 25 nuevos juegos que llegarán la semana entrante para toda la comunidad gamer.

Para el 13 de octubre se tiene programado el lanzamiento de “Foregone” un juego de acción en 2D, J.I Joe: Operation Blackout un shooter en tercera persona en que podrás Joe y cobra, NHL 21 Deluxe Edition es la versión más alta de NHL donde podrás competir en la mejor liga de hockey del mundo, Red Wing: Aces of the Sky es un juego arcade de batallas aéreas y finalmente Torchlight III es la tercera edición del juego de estrategia.

Para el próximo 14 de octubre los juegos programados comienzan con el lanzamiento de Brotherhood united, un juego de plataformas de acción pixelado donde tiene que recuperar a un amigo capturado; Brunswick Pro Billiards, es un título online en el que puedes poner a prueba tus habilidades en el billar; Cook, Serve Delicious! 3?!, juego en que puede cocinar una serie de alimento y subir de nivel hasta convertirse en el mejor chef; Monster Prom: XXL, es un simulador de citas competitivo hasta de 4 jugadores; Nexoria: Dungeon Rogue Heroes; Re: Turn- One Way Trip; Shadow Gangs, un juego de peleas no podía faltar y Ty the Tasmanian Tiger HD, un juego de aventura.

Age of Empires III: Definitive Edition (PC), Cake Bash, Cloudpunk, Dustoff Z, Heave Ho (PC), Katana Zero (PC), Raji: An Ancient Epic, Tears of Avia, The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC), This is the Zodiac Speaking, Two Parsecs From Earth, Space Crew, Shantae: Risky’s Revenge — Director’s Cut, The Jackbox Party Pack 7 son los nombres de los videojuegos que saldrán el 15 de octubre y para terminar con los lanzamientos el título 9 Monkeys of Shaolin estará disponible el 16 de octubre.