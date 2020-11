David Pastore se mantiene al frente del LOCALiQ Series Championship

DULUTH, GEORGIA – A su ronda de 66 de ayer el estadounidense David Pastore le sumó hoy un 69 para mantenerse como líder absoluto del LOCALiQ Series Championship, evento final de la temporada 2020 del LOCALiQ Series que se disputa esta semana en Atlanta.

El miembro del Mackenzie Tour llegó, luego de 36 hoyos de juego, a un score global de 9-bajo par 135 y se separa por un golpe del No. 2 del Listado de Puntos, Carson Young. El ganador del Jacksonville Championship entregó un 66 y no pierde de vista el que podría ser su segundo título de la temporada en el circuito creado por el PGA TOUR para darle competencia a los miembros de sus Tours Internacionales luego de que fuera decretada la pandemia del COVID-19.

Junto a Young, en el segundo lugar de la general aparece David Sanders (69). El 65 fue el mejor número de la jornada en el TPC Sugarloaf y uno de los tres jugadores que logró llegar a ese digito fue Eric Ansett. Su recorrido, libre de bogeys, le permitió escalar 17 casillas en la general para ubicarse de momento en un empate por el cuarto lugar con Trace Crowe (66) y Chris Korte (70). Estos jugadores igualan con globales de 7-bajo par 137.

La séptima ubicación, a tres golpes del puntero, fue repartida hoy entre Garret May (65) y Andrew Dorn (67). El mejor latinoamericano de la competencia ahora es el argentino Leandro Marelli, quien viene de menos a más y este miércoles firmó un 68. El miembro de PGA TOUR Latinoamérica llega a la mitad del torneo con un global de 5-bajo par 139.

“Hoy no hice tantos putts como ayer. Afortunadamente el juego con los hierros estuvo preciso y pude acertar muchos fairways. Traté de ser un poco más agresivo hoy pero la bola no entró en algunos hoyos. Aún así no me puedo quejar. Mantengo un buen ritmo de juego y eso es lo importante”, sostuvo Pastore, oriundo de Greenwich, Connecticut.

Mexicanos no lucen

Por su parte, el mexicano Álvaro Ortiz se encuentra empatado en el sitio 22 con un marcador de 143 golpes, uno bajo, mientras que Raúl Pereda comparte el casillero 58 con 147, tres arriba de par.