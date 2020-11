Álvaro Ortiz es séptimo después de 18 hoyos en el TPC Sugarloaf

DULUTH, GEORGIA. – Una ronda de 70 golpes, dos bajo par, le permite al mexicano Álvaro Ortiz estar emparado en la séptima posición del LOCALiQ Series Championship que se disputa en el TPC Sugarloaf, mientras que el líder con 66 impactos, seis bajo par es el estadounidense David Pastore. Este evento reúne a los mejores 78 jugadores del listado de puntos del LOCALiQ Series, circuito creado por el PGA TOUR para darle oportunidades de competencia a los miembros de sus Tours Internacionales.

El miembro del Mackenzie Tour se separa por un golpe de sus compatriotas Chris Korte y David Sanders. Con rondas de 68 golpes, el cuarto lugar lo comparten Alex Weiss y Stoney Crouch y el argentino Tommy Cocha. El miembro de PGA TOUR Latinoamérica es uno de cuatro latinoamericanos que de momento están en el top-20 de este último evento de la temporada.

Luego de la jornada de este martes, el top ten lo cierran, con rondas de 70 golpes, el canadiense Myles Creighton, el mexicano Álvaro Ortiz, el noruego Andreas Halvorsen y los estadounidenses Michael Buttacavoli, Hyden Shieh (No. 4 del listado de puntos) y Carson Young (No. 2 del listado de puntos).

El líder del listado de puntos, el estadounidense Bryson Nimmer, no tuvo el arranque esperado en el siempre desafiante TPC Sugarloaf. El dos veces ganador de la temporada firmó un 7-sobre par 79 para ubicarse de momento en un empate por el puesto 71 del tablero general.

“Creo que la clave estuvo en el juego con los hierros y con el driver. Cuando aceleré desde el tee no fallé el fairway y eso me dio mucha confianza a lo largo del día. Fue un buen score para el día. Si pienso pude haber hecho un par de birdies más pero no me voy inconforme. Un solo bogey es algo que puedes soportar sin mayores problemas”, afirmó el No. 8 del listado de puntos del LOCALiQ Series.

Inicio ideal

Pastore, de 28 años, tuvo un arranque ideal en el que registró tres birdies en sus primeros nueve hoyos. Para la vuelta siguió apretando el acelerador y logró hacer cuatro birdies entre el 12 y el 16. Su único bogey del día llegó en el par-4 del 17. Aún así Pastore pudo sostener el liderato.