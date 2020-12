Estadounidense MJ Maguire se adjudicó el Shell Open en Doral, Florida

DORAL, FLORIDA. – El estadounidense MJ Maguire resultó imparable en la ronda final del Shell Open que esta semana marcó el regreso a la competición para el PGA TOUR Latinoamérica. Líder por tres golpes al comenzar el día, Maguire llegó a construir una ventaja de cinco. Al final, con ronda de 4-bajo par 67, superó por dos al argentino Andrés Gallegos, quien tuvo una gran ronda de 65 para acabar segundo en solitario en un día soleado y cálido en el competitivo campo del Golden Palm Course de Trump National Doral Miami.

El tercer lugar fue para el estadounidense Chris Wiatr, quien tuvo un espectacular cierre de águila-birdie-birdie, embocando putts de 10 metros y 6 metros en los dos hoyos finales. Wiatr hizo 67 y terminó con 12-bajo par. Un golpe más lejos se ubicaron sus compatriotas Josh Lee, quien compartió la mejor tarjeta del día con Gallegos, y Brad Schneider, quien hizo 67.

“Todavía no he caído en cuenta de lo logrado”, dijo Maguire, quien terminó la semana con 16-bajo par 268 para la primera victoria de su carrera en PGA TOUR Latinoamérica. “Fue un día duro y fue una lucha allá afuera. Yo sabía que una ventaja de tres golpes se podía disipar en un hoyo, que no significaba nada en un campo como este. Tenía que mantenerme enfocado e hice un muy buen trabajo tratando de pensar cada tiro y ejecutarlo lo que mejor que podía”.

Esa mentalidad lo llevó a comenzar con tres birdies en los primeros cuatro hoyos para mantener a sus rivales a distancia. Los primeros nueve los cerró con birdies consecutivos en los hoyos 8 y 9 para llegar a 17-bajo par y extender su ventaja a cinco golpes. “Comenzar como lo hice fue enorme. Yo sabía que necesitaba mantenerme agresivo para tratar de incrementar mi ventaja”, dijo.

Con Maguire separado del resto del field, los segundos nueve se convirtieron en una lucha por el segundo lugar que tuvo a múltiples contendientes. En ese esfuerzo sobresalió el argentino Gallegos, quien luego de hacer 3-bajo por la ida anotó birdies al 10, 11 y 13. Su birdie en el par-5 del 16, en donde tuvo un putt para águila desde cinco metros y medio, recortó la ventaja de Maguire a uno por pocos minutos.

“(El del 16) era un putt (para águila) en el que no podía pegarle agresivo porque tenía doble caída, así que traté de jugarlo rodado y no entró”, dijo Gallegos, cuyas esperanzas acabaron con un bogey al 17 poco después de que Maguire también hiciera birdie al 16.

Con ventaja de tres al llegar al tee del 18, Maguire cerró con bogey para irse con un título que lo catapultó al segundo lugar de la Orden de Mérito, apenas 23 puntos detrás del líder Alexandre Rocha.

“Ganar un evento en un Tour sancionado por el PGA TOUR es siempre algo grande. Con esto me coloco un paso más cerca del Korn Ferry Tour, que es una de mis grandes metas”, dijo Maguire, quien busca sumarse a su hermano menor Jack, quien compite en dicha gira desde 2016.

Gallegos por su parte salió muy complacido con un resultado que lo catapultó hasta el cuarto lugar de la Orden de Mérito. “Hoy el juego estuvo muy sólido, así que no tengo nada para decir que sea negativo, la verdad que fue una muy buena semana. Ahora toca ir con toda esta confianza a Puerto Plata y ver qué sale ahí”, dijo el jugador de 25 años que en 2018 se llevó la victoria en ese siguiente torneo de la gira que comenzará este jueves en la República Dominicana.

Notas sobre el campeón:

MJ Maguire es originario de St. Petersburg, Florida y nació el 19 de octubre de 1992. Se graduó de la Universidad de North Florida en 2015 y compite en PGA TOUR Latinoamérica desde 2017.

El Shell Open 2020 fue el 34º torneo de su carrera en PGA TOUR Latinoamérica, en donde sus mejores resultados previamente fueron segundo en solitario en el Puerto Plata Open 2018 y empatado en el segundo lugar del Abierto OSDE del Centro 2018.