Gira de Golf Profesional: Jugador local toma liderato

El oriundo de León, Guanajuato, Diego Córdova sacó provecho de estar jugando en su club Campestre y se colocó como único líder en la sexta fecha de la Gira de Golf Profesional después de dos rondas.

Córdova firmó una segunda tarjeta de 67 golpes para acumular 133 impactos, 11 bajo par, uno de ventaja con respecto al venezolano Manuel Torres, el guatemalteco José Toledo y el mexicano Fernando López, líder de la primera ronda.

“Luché mucho la verdad, salvé un par en el hoyo uno lo cual me impulsó mucho para seguir adelante y hacer una ronda perfecta sin bogeys por lo que me sentí muy cómodo”, dijo Córdova, quien buscará en casa su primera victoria dentro de la Gira de Golf Profesional.

“Hay que aprovechar las líneas de tiro las cuales un jugador que no es local no se atreve a pegarles, tengo que salir a aprovechar esa ventaja en este campo que conozco perfecto. Siento que la clave será tener paciencia, jugar como siempre lo he hecho y tener mucha confianza”, agregó Córdova Garza.

¡La sexta etapa de la @giragolfmx tiene un líder de altura! 😯



Diego Córdova de casi dos metros de estatura, quien se colocó en la cima después de dos rondas, platicó con @WIPAQ sobre la jornada de hoy y de paso compartió su favorito para el @WWTatMayakoba

Por su parte Fernando López quien salío el día de hoy encabezando la clasificación general comentó: “Tengo que salir a jugar con la misma estrategia y darme muchas oportunidades para birdie. El día de hoy pegué un par de malos tiros que me costaron algunos bogeys, fuera de eso estuve relativamente bien”.

Uno de los favoritos no pasó el corte

El actual líder del Ranking, José Toledo de Guatemala, buscará mañana su cuarta victoria de la campaña, mientras que el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, ex integrante del PGA TOUR, con un marcador de 145 impactos, uno arriba de par, no pasó el corte.