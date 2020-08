Frank Cabeza cierra temporada como primer lugar del ranking nacional de golf

CIUDAD DE MÉXICO.- Como los grandes logros se consiguen paso a paso, el pequeño campeón Frank Cabeza Alatorre cierra la temporada como primero de su categoría, 12-13 años, en el ranking nacional. Según las estadísticas de la Federación Mexicana de Golf, luego de haber competido en cuatro torneos en los que se midieron los mejores jugadores de nuestro país, además de su gira regional, al respecto comentó el golfista:

“Es muy difícil, la verdad. Porque son muy buenos jugadores, además de que hay que asistir a los torneos y hay que jugarlos bien. Yo creo que es un reto muy, muy grande”, explicó el juvenil Frank Cabeza, quien entrena en el Club de Golf San Carlos.

Aunque no se pudieron celebrar los últimos dos torneos nacionales, por la contingencia de la pandemia del Covid 19, el LX Campeonato Nacional Interzonas 2020 y el LXIX Campeonato Nacional Infantil-juvenil XXIII Edición Internacional, Frank Cabeza se siente satisfecho por haber logrado este primer lugar nacional, y a la vez, haber disputado dos seriales paralelamente; el de la Zona del, que tras cinco trofeos en cinco fechas, terminó en primer sitio; y el de la Zona Centro, que, luego de cuatro trofeos en cinco giras, finalizó empatado en el tercer puesto.

“Me siento muy orgulloso, ya que, es la primera vez en mi carrera golfística que logro este mérito; entonces, es un logro muy, muy grande para mi carrera”, compartió el jugador mexiquense que, en la próxima temporada irá por más retos en su nueva categoría 14-15 años.

Cabe mencionar que, en el último año, Frank Cabeza compitió en tres torneos internacionales, en los que resalta: Su tercera ronda con par de campo, en el IMG Junior World; haber calificado en primer lugar del equipo internacional a la Van Horn Cup, gracias a su buen desempeño en el World Golf Championship; y su primer trofeo en un campeonato internacional, con su tercer lugar en el Doral Publix Jr. Classic.

“Mi resumen de esta temporada fue que trabajé mucho para lograr lo que me propuse, mis metas de principios del año. Y, ahorita que termina la temporada, me doy cuenta que cumplí, si no todas, la gran mayoría de objetivos”, finalizó el instagramer @FrankCabezaGolf, quien cierra como primero del ranking nacional de golf.