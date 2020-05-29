Tiger y Rory, entre los mejores pagados del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ya es una costumbre cada año, la revista Forbes publicó el día de hoy la lista con los 100 deportistas mejor pagados del mundo. Entre los más adinerados del orbe están los estadounidenses Tiger Woods, Phil Mickelson, Jordan Spieth y el norirlandés Rory McIlroy.

Woods ganador de 15 Majors y quien por mucho tiempo ocupará la cima de la clasificación de Forbes, se ubica como el octavo deportista mejor remunerado del orbe con una ganancia de 62.3 millones de dólares de los cuales 60 son producto únicamente de patrocinios.

Por su parte el número uno del Official World Golf Ranking Rory McIlroy con una ganancia de 52 millones de billetes verdes, ocupa la posición 14, en tanto que el “zurdo” Phil Mickelson con 40.8 millones está en el casillero 25. Finalmente, Jordan Spieth con 27.6 millones de dólares está el sitio 52. El suizo Roger Federer encabeza la clasificación con 106.3 millones de dólares.

