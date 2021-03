La Gira de Golf Profesional tiene nuevo líder

ACAPULCO, GUERRERO.- Bajo una temperatura de 30 grados centígrados y un factor de humedad del 70 por ciento, se llevó a cabo la segunda ronda de la IV Copa Tequila Azulejos correspondiente a la primera etapa de la temporada 2021 de la Gira de Golf Profesional.

Con una tarjeta de 67 golpes, para un acumulado de 134, diez bajo par, el regiomontano Carlos Treviño es el nuevo líder de la Gira de Golf Profesional que tiene como escenario el Club de Golf Tres Vidas en Acapulco, Guerrero.

“Estuvo muy padre la ronda con el “Camarón” Rodríguez y Armando Favela, jugamos muy bien los tres, nos fuimos empujando toda la ronda. En el back nine metí varios putts que me ayudaron mucho y gracias a que no me salí de posición pude sacar otra buena ronda”, dijo Treviño.

Por su parte el campeón defensor de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos, el de Irapuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, está en la segunda posición con un score de 135 impactos, nueve bajo par, mientras que el tijuanense Armando Favela está en el tercer sitio con 136, ocho menos.

El mejor extranjero hasta el momento es el colombiano Camilo Aguado. El ganador de la primera Q-School del Mackenzie Tour PGA Tour Canada la semana pasada, comparte la quinta posición con score de 138 golpes, seis bajo, par, mismo marcador que el del estadounidense Joel Thelen y el mexicano Luis Felipe Torres.

La IV Copa Tequila Azulejos que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos, abre la cuarta temporada de la Gira de Golf Profesional, único circuito de golf de paga en nuestro país.

Conviven profesionales con amateurs

Con la participación de 56 jugadores, se llevó a cabo el ProAm de la IV Copa Tequila Azulejos, torneo que marca el inicio de la temporada 2021 de la Gira de Golf Profesional la cual tendrá como escenario el Club de Golf Tres Vidas.

Un marcador de 51 golpes, le dio el triunfo al equipo encabezado por el profesional mexicano Rodolfo Cazaubón y los amateurs Luis Gracia, Alejandro Aguilar y Rodrigo Gutiérrez, mientras que el segundo lugar con 52 impactos correspondió a los aficionados Iván Gómez, Julián Martínez, Eusebio López y el profesional colombiano Camilo Aguado.

Finalmente la tercera posición con 52 strokes pero por diferencia de handicap, fue para el equipo comandado por el integrante del Korn Ferry Tour el mexicano Sebastián Vázquez y los amateurs Diego Romero, Javier Caleroy Mauricio Kuri.