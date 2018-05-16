Mexicanos entran en acción en Dominicana

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA.- Un total de cinco golfistas mexicanos,

serán quienes representen a nuestro país en la edición 2018 del Puerto Plata DR

Open, séptima fecha de la actual campaña del PGA TOUR Latinoamérica a llevarse a

cabo en el Playa Dorada Golf Course deRepública Dominicana.

Santiago Gaviño (FOTO), Cristian Romero, Isidro Benitez, David Faraudo y Juan

Carlos Benitez, integran el contingente nacional presente en la justa que repartirá

una bolsa de 175 mil dólares y la cual ganara el año anterior el estadounidense Tee-

Kelly, quien por su triunfo se embolsará un cheque de 31 mil 500 dólares.

De los mexicanos que estarán participando en la justa caribeña y después de seis

torneos oficiales disputados en lo que va de la temporada en el circuito continental, el

mejor jugador tricolor en la Orden de Mérito es el potosino Gaviño, quien se ubica en

el sitio 87 de dicha clasificación con dos mil 297 billetes verdes.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

