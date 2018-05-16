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Fútbol

Mexicanos entran en acción en Dominicana

Mañana se pone en marcha el séptimo torneo del año del PGA TOUR Latinoamérica donde participarán cinco exponentes nacionales

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SAN LUIS POTOSI, MEXICO - SEPTEMBER 08: Santiago Gavino of Mexico during the PGA TOUR Latinoamérica first round of the San Luis Championship at La Loma Golf on September 8, 2016 in San Luis Potosi, Mexico. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA.- Un total de cinco golfistas mexicanos,
serán quienes representen a nuestro país en la edición 2018 del Puerto Plata DR
Open, séptima fecha de la actual campaña del PGA TOUR Latinoamérica a llevarse a
cabo en el Playa Dorada Golf Course deRepública Dominicana.

Santiago Gaviño (FOTO), Cristian Romero, Isidro Benitez, David Faraudo y Juan
Carlos Benitez, integran el contingente nacional presente en la justa que repartirá
una bolsa de 175 mil dólares y la cual ganara el año anterior el estadounidense Tee-
Kelly, quien por su triunfo se embolsará un cheque de 31 mil 500 dólares.

De los mexicanos que estarán participando en la justa caribeña y después de seis
torneos oficiales disputados en lo que va de la temporada en el circuito continental, el
mejor jugador tricolor en la Orden de Mérito es el potosino Gaviño, quien se ubica en
el sitio 87 de dicha clasificación con dos mil 297 billetes verdes.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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