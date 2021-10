Brooks Koepka volverá a jugar en Mayakoba

La organización del World Wide Technology Championship at Mayakoba anunció este viernes nuevos nombres de golfistas confirmados para el torneo que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en el campo de golf El Camaleón (Mayakoba, Riviera Maya)

Se trata del estadounidense Brooks Koepka, ganador de cuatro Majors y número 10 en el Ranking Mundial Oficial de Golf y quien competirá por segunda ocasión consecutiva en el certamen.

Otras confirmaciones anunciadas el día de hoy, incluyen al compatriota de Brooks y número 24 del mundo, Scottie Scheffler y el irlandés Shane Lowry, ganador en The Open Championship edición 2019.

Brooks Koepka 🇺🇸, Scottie Scheffler 🇺🇸 y Shane Lowry 🇮🇪 confirman su participación en el World Wide Technology Championship at Mayakoba este noviembre.



Con estas confirmaciones, tenemos en el field a 11 jugadores dentro del top 25 en el mundo.



Leer más: https://t.co/MRKMfnO7G1 pic.twitter.com/2Vd4N8q8iw — World Wide Technology Championship at Mayakoba (@WWTatMayakoba) October 22, 2021

“Nuestro field continúa fortaleciéndose a medida que nos acercamos a la semana del torneo. Estamos muy contentos de que, por segundo año consecutivo, le daremos la bienvenida a Brooks a Mayakoba. Su participación nuevamente este año habla mucho de la hospitalidad que se brinda en México y la Riviera Maya y lo mucho que los jugadores disfrutan visitar México”, comentó al respecto Joe Mazzeo, director del Torneo.

“Con estas confirmaciones, tenemos en el field a 11 jugadores dentro del top 25 en el mundo, incluyendo a los jugadores anunciados previamente a principios de esta semana”.

También te puede interesar: Dos latinos en el top 10 del ZOZO ChampionshipDos latinos en el top 10 del ZOZO Championship

Koepka, Scheffler y Lowry se unen a Justin Thomas (No. 7), Koepka (No. 10), Tony Finau (No. 11), Abraham Ancer (No. 12), Harris English (No. 14), Viktor Hovland (No. 15), Tyrrell Hatton (No. 17), Billy Horschel (No. 20), Patrick Reed (No. 23), Scheffler (No. 24) y Matt Fitzpatrick (No. 25) como otros top 25 que se darán cita en Mayakoba.

Cabe destacar que los 132 jugadores en el field tienen hasta el viernes 29 de octubre, a las 5:00 pm ET, para confirmar su participación en el World Wide Technology Championship at Mayakoba. De igual forma pueden retirarse del torneo en cualquier momento.