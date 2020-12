Califica mexicano Isidro Benítez al Mayakoba Golf Classic del PGA Tour

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- Después de participar la semana anterior en el Pro Am Ventanas de San Miguel, torneo que marcó la reanudación de la temporada 2019-20 de la Gira de Golf Profesional, el mexicano Isidro Benítez consiguió su boleto para participar en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN.

Con marcador de 65 golpes, siete bajo par, el golfista poblano se impuso en el Monday Qualifier evento donde también obtuvieron su lugar en el field de Mayakoba el canadiense

Drew Nesbitt con 66 impactos, seis menos y los estadounidenses Akshay Bhatia (66, -6) y Patrick Cover con 67, -5.

Al cierre del field de 132 golfistas, habrán siete jugadores mexicanos participando en el campo del Camaleón: Abraham Ancer, Isidro Benítez, Roberto Díaz, Armando Favela, Carlos Ortiz, Aarón Terrazas y Kristoffer Ventura, quien aunque juega bajo la bandera de Noruega, también cuenta con la nacionalidad mexicana.

Completan la lista de 13 latinoamericanos: Fabián Gómez y Emiliano Grillo de Argentina, Sebastián Muñoz y Camilo Villegas de Colombia, Joaquín Niemann de Chile y el venezolano Jhonattan Vegas. Aparte de los estadounidenses, hay 43 jugadores internacionales en el field. Un total de 23 países están representados en la edición 14 del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN.

Actualmente hay siete jugadores dentro del Top 30 y 13 jugadores dentro del Top 50 del Official World Golf Ranking (OWGR). Estos jugadores son: No. 3 Justin Thomas No. 12 Brooks Koepka, No. 13 Daniel Berger, No. 19 Tony Finau, No. 22 Abraham Ancer, No. 26 Viktor Hovland, No. 27 Marc Leishman, No. 33 Harris English, No. 35 Gary Woodland, No. 42 Billy Horschel, No. 45 Joaquin Niemann, No. 47 Brendon Todd y No. 49 Rickie Fowler.

Campeones anteriores

Un total de nueve de 13 campeones anteriores jugarán esta semana: Brendon Todd (2019), Patton Kizzire (2017), Pat Perez (2016), Graeme McDowell (2015), Charley Hoffman (2014), Harris English (2013), John Huh (2012), Johnson Wagner (2011) y Brian Gay (2008).

El Mayakoba Golf Classic hizo historia en el mundo del golf al ser el primer evento del PGA TOUR que se jugó fuera de Estados Unidos y Canadá. Un pionero en México y el golf de Mexico, Mayakoba Golf Classic celebra este año su décimo cuarta edición. Mayakoba cuenta con una bolsa de $7,200,000 dólares.

El torneo se celebra anualmente y presenta a 132 golfistas profesionales que participan en cuatro rondas de competencia por golpes en el Club de Golf El Camaleón diseñado por Greg Norman en Mayakoba, Riviera Maya-Cancún, México.