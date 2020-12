Escocés Russell Knox toma la delantera en el Club de Golf El Camaleón de la Riviera Maya

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- El originario de Inverness, Escocia, Russell Knox firmó una primera tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, en el complicado y húmedo Club de Golf El Camaleón para tomar la delantera en la primera ronda en el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN del PGA TOUR.

El escocés de 35 años hizo cinco birdies en en sus nueve primeros, luego jugó la vuelta de regreso en uno bajo con un bogey en el hoyo dos, par 4 y con birdies en la bandera del cinco, par 5 y el sexto par 4.





“Me tomó algunos hoyos para asentarme en mi ronda, pero cuando lo hice, tuve seis o siete hoyos muy buenos”, dijo Knox. “Le pegué bien a la pelota, la mantuve en el fairway, y con las reglas de invierno, pude ser bastante agresivo. Estuvo bien hoy ".

Noble causa

El chileno Joaquín Niemann está un golpe atrás junto con el argentino Emiliano Grillo y el estadounidense Tom Hoge. Niemann está donando todo el dinero del premio además de cinco mil dólares por cada birdie y diez mil por cada águila para ayudar a pagar un medicamento para su pequeño primo de dos meses de edad que vive en Chile.

“Estoy jugando para Rafita, ese es uno de mis primos a quien le diagnosticaron hace un par de días una enfermedad realmente rara”, dijo Niemann, de 22 años. “Todos los muchachos aquí en la gira están siendo realmente amables, usando las pequeñas cintas que tenemos para apoyar a Rafita. Él está peleando ahora en Chile, así que tenemos que trabajar para ayudarlo ".

Niemann también terminó en el top ten, haciendo birdies en los números 3, 5, 6 y 7. “Fue difícil”, dijo Niemann. “Fue difícil adaptarme al viento al principio, pero estoy muy feliz por la forma en que jugué. Me tomó un par de hoyos para intentar resolver un poco lo del viento. Estoy muy feliz por la forma en que jugué y la forma en que terminé".

Knox tiene dos victorias en el PGA TOUR. Perdió en un playoff en Mayakoba en 2016.

“Supongo que es el tequila y los tacos”, dijo Knox. “Obviamente, me encanta el campo. Me sienta bien. Quiero decir, históricamente, mi precisión en la conducción y el juego con los fierros han sido mi fuerza, así que esas son las cosas clave que este campo te trae. “Siempre me gusta que haya un poco de viento”, dijo Knox. “Siento que puede volar bien mi pelota a veces. Pero aquí es tan suave que es lo opuesto a los campos tipo links. No, estoy encantado con eso y espero volver a intentarlo mañana”.

Carlos Ortiz, la estrella mexicana que juega por primera vez como ganador del PGA TOUR, está a dos golpes atrás con 67 golpes. Ganó el Vivint Houston Open una semana antes del Masters Tournament y no jugó en Sea Island.