LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- A pesar de no haber podido refrendar el título obtenido el año anterior, la golfista mexicana Gaby López tuvo un buen inicio de temporada en el LPGA Tour al finalizar empatada en el sitio 11 del Diamond Resorts Tournament of Champions presented by IOA que se jugó en el Four Season Golf & Sport Club Orlando.

Gaby López finalizó su participación en el torneo que repartió una bolsa de un millón 200 mil dólares con recorridos de 65, 68, 71 y 69 para un total de 273 impactos, 11 bajo par. El recorrido final de la capitalina incluyó birdies en los hoyos cinco, diez, 16 y 17 por bogeys en el cuatro y 18.

La estadounidense Jessica Korda embocó un putt para birdie de 20 pies en el primer hoyo de desempate para vencer a su compatriota Danielle Kang y obtener su sexta victoria en el LPGA Tour después de un domingo que fue simplemente sensacional. Fue la cuarta vez que Korda ganó su debut en la temporada y tiene grandes esperanzas para el resto del año.

"Increíble", dijo Korda, mirando el trofeo de campeona del Diamond Resorts Tournament of Champions. “Obviamente fue una gran victoria. Danielle estaba jugando tan sólido, y luego Nelly Korda comenzó a hacer un montón de birdies. Yo estaba como, Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? Sabía que iba a tener que tirar un score bajo".

La ronda final comenzó con la atención en el grupo glamoroso de Kang, Korda y su hermana Nelly y se quedó allí todo el día. Kang comenzó la ronda final con una ventaja de dos golpes sobre Jessica y con Nelly quien aparentemente no iba a ser protagonista al estar seis golpes detrás. Pero luego las cosas se pusieron interesantes.

Espectacular final

Kang, quien empató el récord del LPGA Tour en 54 hoyos de 192, cerró con un 68 mientras que Jessica Korda terminó con un 66 cuando finalizaron empatadas en la regulación con 260, 24 bajo par. Nelly Korda hizo un cierre brillante con un 64 sin bogey, para terminar dos golpes atrás.