Bahía 0-1 Fluminense: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 2 del Brasileirao 2026; marcador online

La Arena Fonte Nova será sede del encuentro entre Bahía y Fluminense este jueves 5 de febrero de 2026, en la Jornada 2 del Brasileirao.

Ambos equipos comenzaron la temporada con triunfo, Bahía sumó sus primeros tres puntos en la fecha inaugural tras imponerse a Corinthians, resultado que lo coloca en posiciones de arriba en la Raval general desde el arranque del torneo. Fluminense también debutó con victoria frente a Gremio, respaldado por un funcionamiento ofensivo que le permitió resolver su primer compromiso del campeonato, con la misma cantidad de unidades, los dos clubes buscarán marcar diferencia para sumar de.a tres en la tabla.

Te puede interesar: ¡Siguen invictos! Bragantino consigue su segunda victoria al derrotar 1-0 Atlético Mineiro

¿Dónde ver gratis y en línea el Bahía vs Fluminense hoy jueves 5 de febrero 2026?

El partido podrá seguirse en México a través de Azteca Deportes Network, además del sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes, puedes seguir el minuto a minuto en esta sección.



Te puede interesar: Bahía vs Fluminense EN VIVO: Ver la transmisión HOY jueves 5 de febrero POR INTERNET y EN LÍNEA, partido de la jornada 2, de la Serie A de la liga brasileña en Azteca Deportes

¿Cómo quedaron los partidos anteriores entre Bahía y Fluminense?

En los antecedentes recientes entre ambas escuadras, Fluminense mantiene ligera ventaja, donde en los últimos diez enfrentamientos directos, el conjunto carioca registra cinco victorias, mientras que Bahía suma cuatro triunfos y se contabiliza un empate.