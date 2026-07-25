¡De LUJO! Bayern Múnich y Real Betis se unen al mítico Viernes Botanero

El Viernes Botanero es una tradición de TV Azteca y en la Jornada 2 del Apertura 2026 se podrá disfrutar con un duelo importantísimo. Atlante volverá a jugar como local en la Liga BBVA MX después de 12 años y enfrentará al América. Ahora, clubes europeos de renombre se han unido a la tendencia de lo que se podría considerar un fenómeno local.

Las redes sociales del FC Bayern Munchen y el Real Betis Balompié se unieron al Viernes Botanero con publicaciones en sus cuentas oficiales. El club alemán publicó un meme con la imagen de Pedro Pascal triste y feliz. En el primer recuadro se entristece porque falta mucho para que el conjunto bávaro dispute su primer partido, pero de inmediato se alegra porque es viernes botanero.

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Después, el Betis hizo un posteo con la imagen de Álvaro Fidalgo mientras celebraba una buena jugada. El equipo de redes sociales del cuadro bético se lució con el copy al apuntar que esa es la reacción que provoca “cuando tu carnal te recuerda que hoy es viernes botanero”.

Así fue el origen del Viernes Botanero

Los orígenes del Viernes Botanero fuer revelado por Antonio Rosique en el marco del Apertura 2022. El periodista de TV Azteca explicó que nadie quería transmitir los partidos de viernes por la noche, pero estos encuentros tenían mejor rating que los de Cruz Azul, que se disputaban por sábado en la tarde.

“En aquellos partidos de viernes por la noche como que nadie quería transmitir sus partidos, y de repente ahí tenemos a los Tecos y al Necaxa y empezamos a ver que los ratings marcaban 10 puntos y los de Cruz Azul tenían 6”, reveló Rosique en su momento. “Nos empezamos a dar cuenta que el viernes tenía una magia de que la gente no quería salir y quería quedarse en casa viendo futbol”.

En los últimos años han pasado múltiples equipos por el Viernes Botanero como FC Juárez, Club Puebla, Necaxa y Mazatlán. Ahora, el nuevo equipo que se une a esta tradición es el Atlante, quien debutará contra un grande como lo es el América.