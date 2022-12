Bélgica se queda sin DT tras ser eliminado del Mundial de Qatar 2022

La Selección de Bélgica ya no tiene entrenador. Luego del empate sin goles ante Croacia, resultado que tiene eliminados a los ‘Diablos Rojos’ del Mundial de Qatar 2022, el estratega dio a conocer su salida del cargo.

La despedida de Roberto Martínez

“Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo para mí”, dijo Roberto Martínez en conferencia de presa.

“Soy una persona a la que le gusta aprender de las lecciones. Llevo seis años. Estaba muy comprometido con el proyecto. Acabamos con una medalla de bronce y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado”, añadió.

“Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección.

“Iba a ser el final pasara lo que pasara. Es el final de un ciclo y no tiene nada que ver con quedar eliminados en fase de grupos. Tomé la decisión justo antes del Mundial. Creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo. Desde Rusia he tenido muchas oportunidades de aceptar ofertas de clubes y siempre he sido fiel a la selección belga. No estoy dimitiendo, llega el final de mi contrato y ese era el plan desde el principio”, desveló.

