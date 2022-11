Bélgica en el Mundial de Qatar 2022: calendario, rivales y cruces

La Copa del Mundo cada vez está más cerca de comenzar y los aficionados al futbol de todo el mundo cuentan los días que faltan, mientras que las Selecciones ya se preparan para hacer su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Una Selección que es importante tener en cuenta es Bélgica, pues participará en su decimocuarta justa mundialista, quedó en tercer lugar el Mundial pasado y cuarto lugar en 1986. En total, ha disputado 48 partidos, de los cuales ganó 20, empató 9 y perdió 10. Ha marcado 68 goles y ha recibido 72.

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Te puede interesar: Los mexicanos que quedarían fuera de la lista de convocados a Qatar 2022

¿En qué grupo está Bélgica?

Bélgica se encuentra en el Grupo F y sus rivales son: Canadá, Marruecos y Croacia. Es un grupo bastante interesante, pero los favoritos para clasificar a Octavos de Final son Bélgica y Croacia. Aunque la Selección canadiense viene en buen ritmo para disputar su segundo Mundial, por lo que no será un rival fácil y seguro estará complicandole los juegos a sus rivales. Por último, Marruecos es el equipo candidato a quedar en último lugar del grupo.

Calendario de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022

Bélgica vs Canadá 23 de noviembre a las 13 horas (hora de la Ciudad de México)

Bélgica vs Marruecos 27 de noviembre a las 7 am (hora de la Ciudad de México)

Croacia vs Bélgica 1 de diciembre a las 9 am (hora de la Ciudad de México)



¿Contra quién jugaría Bélgica en Octavos de Final?

En caso de que los dirigidos por Roberto Martínez logren clasificar a Octavos de Final su rival sería alguna Selección del Grupo E; España, Alemania, Japón o Costa Rica. Su rival dependerá de en qué lugar clasifique Bélgica y en qué lugar clasifiquen las selecciones del otro grupo, pues el primer lugar del Grupo F, se enfrenta al segundo lugar del Grupo E y el segundo lugar del Grupo F se enfrenta al primer lugar del Grupo E.

Convocatoria de Bélgica para Qatar 2022

Porteros: Koen Casteels, Simon Mignolet y Thibaut Courtois.

Defensas: Toby Alderweireld, Zeno Debast, Wout Faes, Arthur Theate, Jan Vertonghen, Timothy Castagne y Thomas Meunier.

Mediocampistas: Yannick Ferreira Carrasco, Thorgan Hazard, Leander Dendoncker, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel y Charles De Ketelaere.

Delanteros: Jérémy Doku, Eden Hazard, Dries Mertens, Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Loïs Openda y Romelu Lukaku.

Te puede interesar: Video: Seleccionado de Marruecos sufre escalofriante lesión