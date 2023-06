Boletos Corona Capital 2023: Precios, cuándo salen a la venta

El Corona Capital se ha convertido en uno de los eventos predilectos en México y uno de los de mayor convocatoria; para los amantes de este gran festival ¡Buenas noticias! Por fin se ha dado a conocer el line-up con el que deleitarán al público este año.

El anuncio oficial estima que el festival que se llevará a cabo el 17, 18 19 de noviembre, y trajo consigo varias sorpresas, como: Niall Horan, Jungle, Pet Shop Boys, Arcade Fire, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Two Door.

Line Uo del Corona Capital



Para el día viernes el line up lo lideran: Arcade Fire, Pulp y Alanis Morissette; en la jornada del sábado destacan: Thirty Seconds to Mars, Blur y The Black Keys; mientras que para el día final del domingo se presentarán: The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys entre otros.

Precio de boletos y abonos Corona Capital 2023



Ticketmaster no ha dado a conocer los precios oficiales del Corona Capital para este año, sin embargo, las cuentas @ailoviutl y @tickethamstermx (ambas verificadas en Twitter), han comunicado una aproximación de los precios que los amantes de este evento pueden encontrar. Es importante destacar que los dos perfiles anticiparon la fecha en que Taylor Swift anunciaría sus presentaciones en México, por lo que suelen ser fuentes confiables y con credibilidad en este tipo de eventos.

* Abono General: Fase 1: Rango $4,000 - $5,000

* Abono Comfort Fase 1: $7,635

* Abono Plus Fase 1: $9,780

* Abono Area Club: 36,200



En cuanto a la venta de boletos, el día 9 de junio se llevará a cabo la preventa, tal como lo anunciara el mismo Corona Capital para este 2023, señalar que será sólo para los usuarios que cuenten con Tarjeta CitiBanamex, donde podría entrar hasta a 3 meses sin intereses.

* Venta Beyond/Prestige: Miércoles 7 de junio a las 9:00 horas.

* Preventa Priority: Jueves 8 de junio a las 9:00 horas.

* Preventa Citibanamex: Viernes 9 de junio a las 14:00 horas.

* Venta general: Sábado 10 de junio a las 14:00 horas.