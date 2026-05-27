Boletos del Mundial: esto costaban en México 1970 y 1986 y este es su precio para 2026

México será nuevamente sede de una Copa Mundial de la FIFA 2026 y el país ya se prepara para la fiesta del fútbol. Será la tercera vez que nuestro país albergue este magno evento, sin embargo, será la primera vez que comparta sede con dos países más; Canadá y Estados Unidos.

La primera ocasión fue en el año 1970 y diversas crónicas de aquel año señalan que el boleto más barato estaba en $30, mientras que, los más caros rondaban los $80. 16 años después y tras una serie de rebotes logísticos, la FIFA le entregó nuevamente la batuta a México y el panorama para ver los partidos fue distinto.

Se vendían los paquetes de todos los partidos de una ciudad y este rondaba desde los $8000 (el más barato) hasta los $135000 (el más caro). De hecho, esta forma de encontrar boletos fue una de las más queridas por todos los aficionados. Finalmente, para Norteamérica 2026, el partido inaugural entre México y Sudáfrica tenía boletos desde los $7000, sin embargo, en la reventa llegó a alcanzar la cifra de un millón de pesos. Por otro lado, cotejos en Estados Unidos rondan los $250 dólares, por lo que hay diferencias opiniones en cuanto cómo ha cambiado el fútbol a lo largo de los años y no solo en el terreno de juego.

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante su similar de Australia este sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, también tendremos EN VIVO y GRATIS el duelo contra Serbia que se llevará a cabo en Toluca el jueves 4 de mayo a las 7:55 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.