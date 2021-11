En peso, Canelo Álvarez y Caleb Plant ¡Hay Tiro!

Este viernes el duelo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant se hizo totalmente oficial, luego de cumplir en la báscula que se instaló en el MGM Grand Arena, de Las Vegas, en un evento que estuvo lleno de expectativas por un probable conato de bronca.

Con un apoyo total en el recinto, con porras y vitoreando de inicio a fin, Canelo Álvarez entró a la cita con la báscula, en la número 60 siendo precisos durante su trayectoria.

Plant hizo lo propio, sabiendo de antemano que no es favorito, pero que se encontró ante un público hostil, que lo señaló en todo momento y que orilló al de los Estados Unidos a responder desde el escenario, diciendo que no, que aunque no sea el que todos apoyan, no lo pueden descartar.

Canelo y Plant, sin problemas en la báscula

El boxeador mexicano, llegó fuerte, sonriente, confiado y radiante. Plant, con cara de pocos amigos, solo se resignó a subir a la báscula, en donde mostró un físico trabajado y marcando 167 libras.

Canelo Álvarez de 31 años, seguro de sí, tomó parte en la ceremonia y marcó 168 libras, precisamente la cifra límite de la división de los supermedianos.

Luego de confirmarse la cifra en la báscula de los dos pugilistas, el murmullo creció en el recinto, y en su mayoría en apoyo para Canelo.

Estuvieron Canelo Álvarez y Plant al borde de los golpes

Tras el pesaje, Canelo Álvarez y Plant se vieron a escasos centímetros, en donde personal de las promotoras se pudo enmedio, mientras Plant le decía de todo a Canelo, en tanto que Canelo le decía “mira, mira”, haciéndole notar aún más que nadie le apoyaba en la arena.

Luego, parecía que podría haber un contacto físico, pero entre la gente emergió el imponente Mike Tyson, que con su personalidad bajó los decibeles, en una escena que nunca se esperó en esta ceremonia de pesaje.

TV Azteca transmitirá en vivo la pelea de Canelo vs Plant

Este sábado Canelo Álvarez y Caleb Plant, se verán las caras en una pelea esperada en la que surgirá el primer monarca indiscutido de la división de los supermedianos. En el pleito, Canelo pone en juego el cetro de las 168 libras de la OMB, AMB y CMB, en tanto que Caleb Plant, expone la faja de la FIB.

La pelea arranca a las 8:30 PM, por Azteca Siete, Azteca Uno, A más y ADN 40.