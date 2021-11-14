Resumen: Jaime Munguía vs Gabriel Rosado

El mexicano Jaime Munguía sufrió de más con el norteamericano de ascendencia puertorriqueña Gabriel Rosado, pero al final se llevó la pelea por decisión unánime y de esa manera mantener el invicto en su carrera, el cual llegó ya a 38 combates sin conocer la derrota.

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El récord de 26 victorias (15 por nocaut), un empate y 13 derrotas, con el que llegaba el combativo Gabriel Rosado no lo hacía ver tan poderoso, sobre todo para un pugilista que no conoce lo que es perder, que cuenta con 30 nocauts y además ya sabe lo que significa ser campeón, pues llegó a ser el poseedor del título mundial de los superwelter en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), antes de subir a las 160 libras.

A la hora de la decisión no hubo sorpresas, todos los jueces coincidieron en que Jaime Munguía se había llevado un triunfo más. Con ello, el mexicano ya tiene 38 en su carrera, cuatro en el peso medio, donde buscará seguir dando pasos hacia el campeonato del mundo.